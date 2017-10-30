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10:37 (мск), источник: СуперОмск

Бурков подарил уральцам три рубля

Врио губернатора Александр Бурков после шоу «Уральских пельменей», которое проходило в Омске в пятницу, 27 октября, удостоил своих земляков подарками.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Глава региона пообщался за кулисами с уральцами и вручил им книгу об Омске и юбилейную монету, выпущенную к 300-летию Омска, сообщает пресс-служба облправительства.

Серебряная монета номиналом в три рубля была изготовлена на монетном дворе Санкт-Петербурга к 300-летию Омска. Центробанк выпустил монету тиражом в три тысячи экземпляров. На реверсе монеты изображен омский драмтеатр и Успенский собор, также указана дата основания города — 1716 год.

Основной тираж трехрублевой монеты находится в обращении, часть монет же была подарена почетным гостям на праздновании 300-летия Омска в прошлом году.

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