Бурков подарил уральцам три рубля
Врио губернатора Александр Бурков после шоу «Уральских пельменей», которое проходило в Омске в пятницу, 27 октября, удостоил своих земляков подарками.
Врио губернатора Александр Бурков после шоу «Уральских пельменей», которое проходило в Омске в пятницу, 27 октября, удостоил своих земляков подарками.
Глава региона пообщался за кулисами с уральцами и вручил им книгу об Омске и юбилейную монету, выпущенную к 300-летию Омска, сообщает
Серебряная монета номиналом в три рубля была изготовлена на монетном дворе
Основной тираж трехрублевой монеты находится в обращении, часть монет же была подарена почетным гостям на праздновании 300-летия Омска в прошлом году.