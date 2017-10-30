Главный криминалист омского Следкома Иван Козлов перешел в адвокаты
Омский Следком понес очевидную потерю — начальник отдела криминалистики СУ СКР РФ по региону Иван Козлов ушел со своего поста.
Омский Следком понес очевидную потерю — начальник отдела криминалистики СУ СКР РФ по региону Иван Козлов ушел со своего поста.
Теперь видный следователь и криминалист займется работой адвоката.
«Я уже 20 лет проработал в Следственном комитете, поэтому решил сам уйти. Сейчас я займусь адвокатской, если так можно выразиться, защитной и правозащитной практикой. 25 октября я получил лицензию. Сам я давно уже хотел помогать омичам на, скажем так, другом уровне, поэтому и стал адвокатом», — рассказал «СуперОмску» Козлов.
У новоявленного адвоката Козлова уже есть свой первый клиент, который, как он заявил, весьма интересный в Омске человек. Сам же Козлов будет специализироваться на должностных и экономических преступлениях.
Начальник отдела криминалистики омского следственного комитета Иван Козлов: «В криминогенном плане Омск — это один из самых безопасных в Сибири городов».