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10:36 (мск), источник: СуперОмск

Главный криминалист омского Следкома Иван Козлов перешел в адвокаты

Омский Следком понес очевидную потерю — начальник отдела криминалистики СУ СКР РФ по региону Иван Козлов ушел со своего поста.

Теперь видный следователь и криминалист займется работой адвоката.

«Я уже 20 лет проработал в Следственном комитете, поэтому решил сам уйти. Сейчас я займусь адвокатской, если так можно выразиться, защитной и правозащитной практикой. 25 октября я получил лицензию. Сам я давно уже хотел помогать омичам на, скажем так, другом уровне, поэтому и стал адвокатом», — рассказал «СуперОмску» Козлов.

У новоявленного адвоката Козлова уже есть свой первый клиент, который, как он заявил, весьма интересный в Омске человек. Сам же Козлов будет специализироваться на должностных и экономических преступлениях.

Начальник отдела криминалистики омского следственного комитета Иван Козлов: «В криминогенном плане Омск — это один из самых безопасных в Сибири городов».

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