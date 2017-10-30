Главный криминалист омского Следкома Иван Козлов перешел в адвокаты

«Я уже 20 лет проработал в Следственном комитете, поэтому решил сам уйти. Сейчас я займусь адвокатской, если так можно выразиться, защитной и правозащитной практикой. 25 октября я получил лицензию. Сам я давно уже хотел помогать омичам на, скажем так, другом уровне, поэтому и стал адвокатом», — рассказал «СуперОмску» Козлов.