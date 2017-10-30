Андрей Тарасенко: Владивосток вновь вернулся в Приморский край

Источник: VLADNEWS

Прошедшая сегодня встреча врио губернатора Приморского края с депутатами думы Владивостока была ознаменована рядом символичных заявлений со стороны Андрей Тарасенко, сообщает РИА VladNews. Однако на фоне поднятия социально-экономических проблем, пожалуй, одним из главных заявлений главы региона стала фраза о Владивостоке: «С сегодняшнего дня Владивосток опять вернулся в Приморский край».

Андрей Тарасенко подчеркнул, что сейчас необходимо совместно плодотворно работать, чтобы развивать экономику города и края, повышать благосостояние людей и делать их жизнь лучше.

Также в ходе встречи врио губернатора пригласил на трибуну вновь назначенного исполняющего обязанности главы Владивостока Алексея Литвинова, с вопросом: «Не подведете?».

Алексей Литвиновпоблагодарил руководителя края и депутатов за доверие, заверив, что команда готова работать и не подведет. Он также подчеркнул: «Да, Владивосток, наконец-то, вернулся в Приморский край. Мы очень долго этого ждали!».