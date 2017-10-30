Андрей Тарасенко: Владивосток вновь вернулся в Приморский край
Стали известны дополнительные детали смены руководства Владивостока.
Стали известны дополнительные детали смены руководства Владивостока.
Прошедшая сегодня встреча врио губернатора Приморского края с депутатами думы Владивостока была ознаменована рядом символичных заявлений со стороны Андрей Тарасенко, сообщает РИА VladNews. Однако на фоне поднятия
Андрей Тарасенко подчеркнул, что сейчас необходимо совместно плодотворно работать, чтобы развивать экономику города и края, повышать благосостояние людей и делать их жизнь лучше.
Также в ходе встречи врио губернатора пригласил на трибуну вновь назначенного исполняющего обязанности главы Владивостока Алексея Литвинова, с вопросом: «Не подведете?».
Алексей Литвиновпоблагодарил руководителя края и депутатов за доверие, заверив, что команда готова работать и не подведет. Он также подчеркнул: «Да, Владивосток,
Вместе с тем, как сообщили РИА VladNews информированные источники, данные кадровые перестановки были согласованы еще на минувшей неделе в ходе встреч Андрея Тарасенко с