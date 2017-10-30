Суд над членом Общественной палаты Екатеринбурга закрыли от прессы
Первое заседание по уголовному делу в отношении члена Общественной палаты Екатеринбурга Алексея Беззуба в Орджоникидзевском райсуде закрыли от прессы.
Первое заседание по уголовному делу в отношении члена Общественной палаты Екатеринбурга Алексея Беззуба в Орджоникидзевском райсуде закрыли от прессы.
Это вызвано тем, что одним из фигурантов процесса является несовершеннолетний.
Напомним, общественник обвиняется в халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело возбудили в связи с инцидентом, который произошел летом прошлого года.
На маленького мальчика упали ворота в уралмашевском дворе. Удар пришелся на живот, малыш получил травму поджелудочной железы. Прямо со спортплощадки ребенка доставили в реанимацию, где пострадавшего срочно прооперировали.
Алексей Беззуб на тот момент возглавлял службу квартальных Орджоникидзевского района. Сам он обоснованность обвинения не признает.