Суд над членом Общественной палаты Екатеринбурга закрыли от прессы

Источник: AP 2017

Это вызвано тем, что одним из фигурантов процесса является несовершеннолетний.

Напомним, общественник обвиняется в халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело возбудили в связи с инцидентом, который произошел летом прошлого года.

На маленького мальчика упали ворота в уралмашевском дворе. Удар пришелся на живот, малыш получил травму поджелудочной железы. Прямо со спортплощадки ребенка доставили в реанимацию, где пострадавшего срочно прооперировали.