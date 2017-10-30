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10:51 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске завершается подготовка к российско-казахстанскому форуму

В Челябинске завершается подготовка объектов инфраструктуры к форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием президентов Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева.

Напомним, глава города Евгений Тефтелев дал поручение к форуму привести в порядок гостевые маршруты и вымыть весь общественный транспорт в городе. Сегодня, 30 октября, на аппаратном совещании обсуждался уровень подготовки к мероприятию.

«У нас есть программа, которую необходимо выполнить. Ремонт и строительство объектов инфраструктуры к форуму находится в стадии завершения. Продолжаем точечно работать, — ответил глава города Евгений Тефтелев. — Что-то уже готово, например, памятник Столыпину. Этот микрорайон, независимо от форума, стал достойным местом отдыха для челябинцев».

Как уже сообщало агентство, памятник известному российскому политическому деятелю Петру Столыпину будет торжественно открыт 22 ноября, в День аграрной реформы, которую разработал и провел государственный деятель.

XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана состоится с 7 по 9 ноября 2017 года в Челябинске на заводе «Русские электрические двигатели» индустриального парка «Станкомаш».

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