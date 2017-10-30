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10:55 (мск), источник: Om1.ru

Шелест, Меркулов и Антропенко пока не заявились на выборы мэра Омска

Кандидатов на пост градоначальника уже 27.

Сегодня, 30 октября, в предпоследний день подачи документов в конкурсную комиссию по выборам мэра Омска заявились 27 кандидатов.

Как пояснил глава комиссии Сергей Тодоров Om1.ru, сегодня с утра заявился пенсионер Юрий Пичугин. Из ключевых претендентов появился только исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов.

Глава омского отделения Сбербанка Игорь Меркулов, гендиректор «ОмскВодоканала» Сергей Шелест и депутат Заксобрания Игорь Антропенко документы не приносили.

 — Сегодня подал документы пенсионер, индивидуальный предприниматель 1953 года рождения Юрий Пичугин. Игорь Антропенко, Сергей Шелест и Игорь Меркулов не приходили в комиссию по выборам мэра, — подчеркнул Тодоров.

Напомним, что в СМИ анонсируется приход еще трех ключевых персон на пост главы города. Однако глава «Водоканала» Сергей Шелест и управляющий омским отделением Сбербанка Игорь Меркулов пока не дали вразумительного ответа, готовы ли они идти на выборы.

В то время как бизнесмен и депутат Игорь Антропенко все выходные вел политические консультации. Директор по стратегическому развитию ЗАО «Основа Холдинг» участвовал в выборах в апреле, получил «добро» от тогдашнего губернатора Виктора Назарова. Нынешний глава региона Александр Бурков занял нейтральную позицию, не поддерживая официально поход кандидатов в мэры.

Добавим, что завтра, 31 октября, последний день подачи документов на вакантное место градоначальника.

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