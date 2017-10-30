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11:31 (мск), источник: Newslab.ru

Зеленогорск презентовал приоритетный план развития города

Бюджет проекта составляет более 18,6 млрд рублей, из которых 15 млрд рублей — внебюджетные источники.

Источник: Reuters

АО «ПО «Электрохимический завод» и администрация ЗАТО г. Зеленогорск презентовали на XVI Межрегиональном форуме предпринимательства Сибири приоритетный проект Красноярского края «Зеленогорск — территория промышленного роста и инновационной экономики». Тема была раскрыта как на выставочном стенде, так и в деловой части форума на круглом столе «Внедрение лучших муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне».

Спикерами выступили заместитель генерального директора ЭХЗ по правовому обеспечению и корпоративному управлению Марина Васильева и заместитель начальника отдела экономики администрации Зеленогорска Дарья Курьянович.

Спикеры отметили, что проект позволит привлечь в город дополнительные инвестиции, дать новый импульс развитию действующих предприятий и созданию новых производств, создать благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства, обогатить кадровый потенциал и сформировать современную городскую среду.

Решение об утверждении паспорта и сводного плана приоритетного проекта было принято 30 июня на заседании Президиума Совета при губернаторе Красноярского края по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Командой проекта руководит глава Зеленогорска Павел Корчашкин, а куратором назначен министр экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края Михаил Васильев. Бюджет проекта составляет более 18,6 млрд рублей, из которых 15 млрд рублей — внебюджетные источники. Проект будет реализован до 2025 года.

Среди проектов, планируемых к реализации за счет внебюджетных источников, есть и проекты ЭХЗ по модернизации действующего производства, развитию изотопного производства и созданию новых производств с применением инновационных ядерных технологий. В числе новых производств: «Создание производства медицинских диагностических тестов на основе стабильного изотопа 13С» и «Создание производства никелевых источников тока с длительным сроком эксплуатации (не менее 50 лет)».

В середине декабря планируется визит в Зеленогорск представителей партийных, правительственных органов власти города Маньчжурия, а также представителей бизнеса.

Напомним, что в августе 2017 года был подписан протокол об установлении между Зеленогорском и Маньчжурией побратимских отношений. Документ подтверждает желание сторон начать широкое взаимовыгодное сотрудничество в области сельского хозяйства, производства, туризма, культуры и в других направлениях.

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