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11:30 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Министр культуры отказалась комментировать коррупционный скандал в краевой филармонии

Елена Мироненко сослалась на презумпцию невиновности.

Министр культуры Красноярского края Елена Мироненко не стала комментировать коррупционный скандал в филармонии. Глава министерства заявила, что «обсуждать эту ситуацию сейчас было бы некорректно».

«Для меня есть понятие презумпция невиновности. В нашей практике только суд имеет право решать, виновен ли человек», — прокомментировала изданию KrasNews Мироненко.

Напомним, в октябре отдел ФСБ по Красноярскому краю возбудил уголовное дело по статье «мошенничество» на руководство краевой филармонии. Подозреваемые реализовывали коррупционные схемы вместе с директором филармонии Юлией Кулаковой. Руководители оформили ИП на одного из родственников и через него заключали незаконные сделки по продаже билетов. Цены на билеты накручивались на 100−300%. За два года подозреваемым удалось заработать около 18 млн рублей.

Фото: пресс-служба министерства культуры Красноярского края.

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