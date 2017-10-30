Министр культуры отказалась комментировать коррупционный скандал в краевой филармонии

Министр культуры Красноярского края Елена Мироненко не стала комментировать коррупционный скандал в филармонии. Глава министерства заявила, что «обсуждать эту ситуацию сейчас было бы некорректно».

Напомним, в октябре отдел ФСБ по Красноярскому краю возбудил уголовное дело по статье «мошенничество» на руководство краевой филармонии. Подозреваемые реализовывали коррупционные схемы вместе с директором филармонии Юлией Кулаковой. Руководители оформили ИП на одного из родственников и через него заключали незаконные сделки по продаже билетов. Цены на билеты накручивались на 100−300%. За два года подозреваемым удалось заработать около 18 млн рублей.