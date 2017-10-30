Красноярские СМИ отправили в отставку первого замглавы Красноярска
Андрей Игнатенко решил покинуть должность.
Андрей Игнатенко решил покинуть должность.
По информации красноярских СМИ, первый заместитель главы Красноярска Андрей Игнатенко решил уйти в отставку. Как сообщают dela.ru, об этом он объявил сегодня на совещании в администрации. В
С 2009 года на протяжении трех лет Игнатенко работал руководителем аппарата правительства Красноярского края. С 2012 года — первый заместитель главы города.
Это второе кадровое изменение в красноярской мэрии. Напомним, на прошлой неделе стало известно, что должность заместителя главы города займет руководитель Советского района Владислав Логинов.