Катя Гордон решила баллотироваться в президенты
Основной идеей своей программы она назвала защиту прав женщин и детей.
Основной идеей своей программы она назвала защиту прав женщин и детей.
Журналистка и правозащитница Екатерина Гордон заявила о своем намерении баллотироваться на пост президента России на предстоящих выборах.
Гордон записала предвыборный видеоролик «Екатерина Гордон — кандидат за права женщин и детей», в котором назвала Россию «страной матерей-одиночек», и указала на свой большой опыт в сфере юридической защиты представительниц прекрасного пола и несовершеннолетних.
«Я не голосовала никогда. И сейчас, в силу опыта, в силу своих убеждений, я хочу воспользоваться этим правом и стать “голосом” для женщин, чьи права попраны. Я прошу вас поддержать мою кандидатуру и обещаю делом подтверждать искренность моих слов», — заключила Гордон.
Напомним, ранее телеведущая Ксения Собчак тоже объявила о намерении баллотироваться на пост главы государства, подчеркнув, что позиционирует себя как «кандидат против всех».