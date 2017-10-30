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11:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Катя Гордон решила баллотироваться в президенты

Основной идеей своей программы она назвала защиту прав женщин и детей.

Источник: РИА "Новости"

Журналистка и правозащитница Екатерина Гордон заявила о своем намерении баллотироваться на пост президента России на предстоящих выборах.

Гордон подчеркнула, что не причисляет себя ни к оппозиции, ни к сторонникам нынешних властей России. Также общественный деятель добавила, что основная идея ее программы — защита прав женщин и детей.

Гордон записала предвыборный видеоролик «Екатерина Гордон — кандидат за права женщин и детей», в котором назвала Россию «страной матерей-одиночек», и указала на свой большой опыт в сфере юридической защиты представительниц прекрасного пола и несовершеннолетних.

«Я не голосовала никогда. И сейчас, в силу опыта, в силу своих убеждений, я хочу воспользоваться этим правом и стать “голосом” для женщин, чьи права попраны. Я прошу вас поддержать мою кандидатуру и обещаю делом подтверждать искренность моих слов», — заключила Гордон.

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Напомним, ранее телеведущая Ксения Собчак тоже объявила о намерении баллотироваться на пост главы государства, подчеркнув, что позиционирует себя как «кандидат против всех».

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