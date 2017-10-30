Ким Чен Ын с женой и сестрой посетили в Пхеньяне фабрику косметики

На фабрике, где завершилась реконструкция, они осмотрели производственные цеха, бюро экспертизы и кабинет образцовой продукции. Ким Чен Ын выразил удовлетворение большим ассортиментом косметики, ее высоким качеством и красотой упаковки. Он доволен тем, что женщины КНДР получат косметику мирового уровня, изготовленную на наукоемком и современном предприятии.