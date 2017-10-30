Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Вылетевший из Москвы самолет экстренно посадили из-за пассажира
Как защититься от мошенников при покупке жилья
Адам Левин вышел в свет в мини-юбке и розовом парике
Опиоиды: почему на них подсело столько американцевПо приему опиоидных препаратов США являются безусловным мировым лидером. На каждый миллион американцев приходится примерно 50 тыс. доз в день
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Глубокое декольте: Глюкоза предстала в мини - СМИ
США удивило уничтожение их танка китайской ракетой
Названа причина смерти в Китае 14-летней модели из России
3 полицейских устроили разбойное нападение в РФ
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
11:57 (мск), источник: ИА Татар-информ

Депутатам Госдумы и членам Совфеда от РТ в Казани показали «медицину будущего»

(Казань, 30 октября, «Татар-информ», Алия Замалеева). Депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, избранные от Татарстана, проводят свой рабочий день в Казани.

Источник: ИА Татар-информ

В данный момент они принимают участие в совещании по вопросам реализации федеральных целевых программ на территории республики Мероприятие проходит под председательством главы татарстанского парламента Фарида Мухаметшина.

До начала встречи парламентарии побывали в Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского (Приволжского) федерального университета. В частности, чиновники осмотрели уникальный Центр симуляционного и имитационного обучения Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Здесь на площади в 400 квадратных метров создана виртуальная больница, где есть палаты разной направленности. В центре представлены десятки компьютеризированных роботов-манекенов, имитирующих пациентов, а также тренажеры, симуляторы, электронные фантомы. Депутаты и члены СФ с интересом осмотрели современные медицинские технологии.

Посетили они и Центр хирургических методов лечения университетской клиники (бывшая 6-я горбольница).

Фарид Мухаметшин в ходе экскурсии подчеркнул, что Татарстан в числе первых среди субъектов России провел модернизацию здравоохранения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Чулпан Хаматова вручила фонду Анжелы Вавиловой «Оскар в благотворительности»
Катя Гордон решила баллотироваться в президенты
В Госдуму внесли законопроект о посмертном донорстве
Коммунальные платежи направят в обход управляющих компаний
В конце недели россиян ожидают длинные выходные
Ведущая Елена Летучая переходит на Первый канал
Актер Кевин Спейси совершил каминг-аут
Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции стал гроссмейстером
Спорт
ЦСКА вылетел в Швейцарию в составе 21 футболиста Футболисты московского ЦСКА отправились в Швейцарию, где завтра, 31 октября, сыграют с "Базелем" в 4-м туре Лиги чемпионов
Авто
Японские автомобили: самое-самое из Токио Автосалон в Токио всегда отличался безумием. Сейчас мы расскажем про пять очень странных моделей токийского моторшоу
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером» Ведущая успокоила поклонников и рассказала правду о перестановках в программе
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Названо самое популярное в 2017 году женское имя в мире Американский ученый проанализировала данные о новорожденных из 48 государств.  
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь