Депутатам Госдумы и членам Совфеда от РТ в Казани показали «медицину будущего»

В данный момент они принимают участие в совещании по вопросам реализации федеральных целевых программ на территории республики Мероприятие проходит под председательством главы татарстанского парламента Фарида Мухаметшина.

До начала встречи парламентарии побывали в Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского (Приволжского) федерального университета. В частности, чиновники осмотрели уникальный Центр симуляционного и имитационного обучения Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Здесь на площади в 400 квадратных метров создана виртуальная больница, где есть палаты разной направленности. В центре представлены десятки компьютеризированных роботов-манекенов, имитирующих пациентов, а также тренажеры, симуляторы, электронные фантомы. Депутаты и члены СФ с интересом осмотрели современные медицинские технологии.