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11:50 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградская гордума уменьшила количество избирательных округов

На заседании Волгоградской гордумы утверждена новая схема одномандатных избирательных округов.

Источник: РИАЦ

Следующие выборы депутатов Волгоградской городской Думы пройдут уже по этой схеме.

Сегодня в гордуме действуют 48 депутатов, в том числе 24 одномандатника. Принятые поправки в Устав города-героя сократили численность депутатского корпуса до 36 человек — 18 избираются по одномандатным избирательным округам, и столько же — по единому избирательному округу в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями. Изменения вступят в силу со следующего созыва.

Новая схема устанавливает 18 одномандатных округов вместо 24. Документ содержит описание границ округов с соответствующими адресами и численностью избирателей. Количество избирателей в новых округах составит в среднем 40−42 тыс. человек. Таким образом, в разработке нового порядка формирования гордумы поставлена точка.

Как уже сообщал РИАЦ, корректировка Устава Волгограда была одобрена на публичных слушаниях, в которых приняли участие жители города-героя. Было отмечено, что изменение схемы управления продиктовано необходимостью выстраивания наиболее эффективной модели управления городом и рациональным расходованием средств на органы местного самоуправления. Сокращение численности депутатов позволит практически на треть уменьшить расходы на содержание представительного органа. Сократится и число депутатов, работающих в гордуме на постоянной основе, — до трех человек.

Кроме того, новый подход позволит привести к численному единообразию систему выборных органов власти в регионе — в настоящее время областную Думу, которая также избирается по смешанной системе, представляют 38 депутатов.

Корректировка схемы управления идёт в русле системной работы в регионе по наведению порядка во властных структурах. В ноябре 2016 года губернатор Андрей Бочаров поставил задачу сокращения расходов на аппарат управления. Сокращение коснулось органов исполнительной власти области, руководства государственных бюджетных учреждений. Оптимизация расходов происходит как за счет сокращения штата, так и за счет уменьшения денежного содержания муниципальных служащих и компенсационных выплат депутатам.

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