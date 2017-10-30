Волгоградская гордума уменьшила количество избирательных округов

Источник: РИАЦ

Следующие выборы депутатов Волгоградской городской Думы пройдут уже по этой схеме.

Сегодня в гордуме действуют 48 депутатов, в том числе 24 одномандатника. Принятые поправки в Устав города-героя сократили численность депутатского корпуса до 36 человек — 18 избираются по одномандатным избирательным округам, и столько же — по единому избирательному округу в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями. Изменения вступят в силу со следующего созыва.

Новая схема устанавливает 18 одномандатных округов вместо 24. Документ содержит описание границ округов с соответствующими адресами и численностью избирателей. Количество избирателей в новых округах составит в среднем 40−42 тыс. человек. Таким образом, в разработке нового порядка формирования гордумы поставлена точка.

Как уже сообщал РИАЦ, корректировка Устава Волгограда была одобрена на публичных слушаниях, в которых приняли участие жители города-героя. Было отмечено, что изменение схемы управления продиктовано необходимостью выстраивания наиболее эффективной модели управления городом и рациональным расходованием средств на органы местного самоуправления. Сокращение численности депутатов позволит практически на треть уменьшить расходы на содержание представительного органа. Сократится и число депутатов, работающих в гордуме на постоянной основе, — до трех человек.

Кроме того, новый подход позволит привести к численному единообразию систему выборных органов власти в регионе — в настоящее время областную Думу, которая также избирается по смешанной системе, представляют 38 депутатов.