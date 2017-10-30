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11:21 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

ОНФ проконтролирует исполнение поручений президента по негативному воздействию на Байкал

В частности, активисты проверят разработку единой территориальной схемы обращения с отходами.

Источник: IrkutskMedia.ru

Представители Общероссийского народного фронта проконтролируют реализацию поручений президента по итогам проверки законности деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду Байкальской природной территории. В частности, активисты проверят разработку единой территориальной схемы в области обращения с отходами, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на РИА «Новости».

«Наиважнейшим среди представленных поручений является пункт о разработке единой территориальной схемы в области обращения с отходами для Байкальской природной территории. Мы неоднократно говорили о необходимости формирования межрегиональных территориальных схем, и в первую очередь на территории Байкала», — заявил координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.

По его словам, еще один важный вопрос — создание межрегиональной природоохранной прокуратуры на Байкальской природной территории. Об этой и других инициативах неоднократно говорили активисты ОНФ.

Напомним, территориальные схемы обращения с отходами вокруг озера Байкал никак не состыкованы с терсхемами соседних регионов, сказала председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева. По ее словам, Иркутская область, Бурятия и Забайкальский край должны как-то договориться и доработать свои планы.

Кроме того, Западно-Байкальской межрайонная прокуратура потребовала от властей принять меры по защите мыса Бурхан на Байкале от антропогенного воздействия. Выявлено, что границы указанной особо охраняемой природной территории не установлены.

В Иркутской области продолжаются работы по установлению режима использования мыса Бурхан на Ольхоне. Сейчас ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» осуществляет уточнение границ Национального парка и рассматривает возможность включения в его территорию «визитной карточки» озера Байкал. Если это произойдет, то он будет исключен из списка региональных памятников природы, и там установят режим особо охраняемых природных территорий федерального значения с более жесткими ограничениями по использованию.

Кроме того, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов сообщил, что федеральная целевая программа (ФЦП) по охране Байкала будет продолжена. Средства будут выделены из федеральных, региональных и местных бюджетов. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной первому Байкальскому международному экологическому водному форуму в Москве 28 августа.

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