Бывший губернатор Приморья Миклушевский получил награду от WWF за расширение заповедников

Именно при Миклушевском было выполнено обещание предыдущего губернатора Сергея Дарькина увеличить площадь ООПТ до 18% территории края, рассказал ТАСС почётный советник Амурского филиала WWF Юрий Дарман на международном форуме «Природа без границ».
По его словам, за выполненное обещание должностные лица награждаются соответствующим сертификатом и объявляются «Хранителями Земли». На Дальнем Востоке такой сертификат уже получил губернатор Сахалина (в 2008—2015 годах губернатор Амурской области) Олег Кожемяко за формирование в Амурской области сети ООПТ, занимающей 12% территории.
Поскольку Миклушевский не смог присутствовать на мероприятии, сретификат ему вручат позже. Возможно, на следующем Восточном экономическом форуме.
Международный экологический форум «Природа без границ» впервые состоялся во Владивостоке в 2006 году. Сегодня он стал крупной специализированной площадкой на Дальнем Востоке для обсуждения широкого спектра экологических проблем России и стран АТР.