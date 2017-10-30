Бывший губернатор Приморья Миклушевский получил награду от WWF за расширение заповедников

Источник: ИТАР-ТАСС

Экс-губернатор Приморья Владимир Миклушевский удостоился звания «Хранитель Земли» Всемирного фонда дикой природы за увеличение площади особо охраняемых природных территорий в крае, сообщил ТАСС.

Именно при Миклушевском было выполнено обещание предыдущего губернатора Сергея Дарькина увеличить площадь ООПТ до 18% территории края, рассказал ТАСС почётный советник Амурского филиала WWF Юрий Дарман на международном форуме «Природа без границ».

По его словам, за выполненное обещание должностные лица награждаются соответствующим сертификатом и объявляются «Хранителями Земли». На Дальнем Востоке такой сертификат уже получил губернатор Сахалина (в 2008—2015 годах губернатор Амурской области) Олег Кожемяко за формирование в Амурской области сети ООПТ, занимающей 12% территории.

Поскольку Миклушевский не смог присутствовать на мероприятии, сретификат ему вручат позже. Возможно, на следующем Восточном экономическом форуме.