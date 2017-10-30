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11:38 (мск), источник: РИА Новости

Екатерина Гордон хочет выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российская журналистка и правозащитник Екатерина Гордон заявила, что хочет выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента РФ.

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«Я решила воспользоваться своим правом и выдвинуть свою кандидатуру на пост президента РФ. Я, вероятно, буду единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента», — говорится в заявлении Гордон, размещенном на официальном сайте «Катя Гордон».

Как утверждает журналистка и правозащитник, акцент в ее программе будет сделан на правах женщин и детей, защитой которых она занимается в последние годы.

«Я не голосовала никогда, и сейчас, в силу своих убеждений, я хочу воспользоваться этим правом и стать голосом для женщин, чьи права попраны», — говорится в заявлении Гордон.

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