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12:10 (мск), источник: NewsKo

В Перми почтили память жертв политических репрессий

В Перми у памятника-звонницы на Егошихинском кладбище прошел митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий.

«Прошло уже 80 лет со времени “Большого террора”, но память о пострадавших людях должна всегда оставаться с нами. Только в Пермском крае проживает более 10 тыс. репрессированных. Скорбные страницы истории не вычеркнуть, нельзя забывать о том, что произошло, чтобы никогда это не повторилось», — отметила заместитель председателя правительства Пермского края Татьяна Абдуллина.

Председатель Совета ассоциации жертв политических репрессий Перми Ламара Живак напомнила, что во времена политических репрессий пострадало большое количество невинных людей.

«Много людей пострадало по оговору, по подложным документам. Среди репрессированных очень много людей, которые прославили нашу страну. Мы собираемся для того, чтобы отдать дань уважения безвинно пострадавшим людям. Надо, чтобы новые поколения помнили об этом», — подчеркнула Ламара Живак.

О важности помнить историю страны отметил и Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков.

«К сожалению, каждый год на этот митинг на Егошихинское кладбище приходит всё меньше и меньше людей. Сегодня очень важно, вспоминать имена репрессированных, возвращать их в нашу жизнь. Нужно, чтобы современные молодые люди узнавали и помнили о трагических страницах истории страны», — сказал Павел Миков.

Сегодня власти региона увеличивают меры социальной поддержки этой категории граждан. В частности, осуществляется ежемесячная денежная выплата, компенсация на оплату ЖКУ, в том числе на членов семьи, оформляется социальный проездной документ, компенсация стоимости проезда по территории РФ. Дополнительно к мерам поддержки реабилитированным лицам в Пермском крае предоставлено право прохождения лечения в Пермском краевом госпитале для ветеранов войн.

На социальную поддержку жертв политических репрессий и их родным в 2016 году направлено 240 млн руб., в 2017 году — 256 млн руб.

Кроме того в бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрено увеличение социальных выплат на приобретение жилья реабилитированным гражданам ежегодно на 12,4 млн. руб. Всего они составят 40 млн в год.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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