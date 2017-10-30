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12:16 (мск), источник: СуперОмск

Депутат Бонковский прокомментировал открытие в память о репрессированных обелиска с ошибкой

В понедельник, 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий в Москаленках прошло открытие обелиска репрессированным, созданного на средства местных жителей.

Источник: SuperOmsk.ru

В Москаленском районе Омской области на сегодняшний день проживают сотни репрессированных самых разных народов и национальностей, среди которых, в частности, немцы, эстонцы, казахи.

На торжественную церемонию открытия пришло множество жителей, многие из них возложили здесь цветы. Однако, как выяснилось, в текст, высеченный на камне, закралась грамматическая ошибка.

Ошибку заметил и сам присутствующий на мероприятии депутат Заксобрания Омской области Степан Бонковский.

«Деньги на этот обелиск собирали все жители Москаленского района. Там сотни репрессированных, многие из которых до сих пор живы. Я тоже обратил внимание на ошибку, но не подал виду. Но в этой ситуации важно, что вообще появился такой памятник, что Москаленский район отнесся к этому крайне серьезно и ответственно.

Все это стоило большого труда и усилий. Ошибку совершил изготовитель, но обращать внимание не стоит. Демонтировать памятник уже никто не будет — это все очень затратно. Да и люди не поймут после такого масштабного мероприятия, — прокомментировал «СуперОмску» депутат Законодательного собрания Омской области, президент Фонда развития Омской области им. Манякина Степан Бонковский.

Отметим, День памяти жертв политических репрессий был установлен в России в 1991 году. Дата была выбрана в память о голодовке узников лагерей, начавшейся в этот день в 1974 году в Мордовии, которую политические заключенные объявили в знак протеста против политических репрессий в СССР.

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