Депутат Бонковский прокомментировал открытие в память о репрессированных обелиска с ошибкой

Источник: SuperOmsk.ru

В Москаленском районе Омской области на сегодняшний день проживают сотни репрессированных самых разных народов и национальностей, среди которых, в частности, немцы, эстонцы, казахи.

На торжественную церемонию открытия пришло множество жителей, многие из них возложили здесь цветы. Однако, как выяснилось, в текст, высеченный на камне, закралась грамматическая ошибка.

Ошибку заметил и сам присутствующий на мероприятии депутат Заксобрания Омской области Степан Бонковский.

«Деньги на этот обелиск собирали все жители Москаленского района. Там сотни репрессированных, многие из которых до сих пор живы. Я тоже обратил внимание на ошибку, но не подал виду. Но в этой ситуации важно, что вообще появился такой памятник, что Москаленский район отнесся к этому крайне серьезно и ответственно.

Все это стоило большого труда и усилий. Ошибку совершил изготовитель, но обращать внимание не стоит. Демонтировать памятник уже никто не будет — это все очень затратно. Да и люди не поймут после такого масштабного мероприятия, — прокомментировал «СуперОмску» депутат Законодательного собрания Омской области, президент Фонда развития Омской области им. Манякина Степан Бонковский.