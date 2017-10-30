Иркутская область просит включить более 50 мероприятий в ФЦП по Байкалу
Правительство Иркутской области подало в Минприроды РФ перечень приоритетных мероприятий для включения в федеральную целевую программу по охране озера Байкал, сообщает
Правительство Иркутской области подало в Минприроды РФ перечень приоритетных мероприятий для включения в федеральную целевую программу по охране озера Байкал, сообщает
Документ включает 56 мероприятий, реализация которых потребует, по предварительным расчетам, около 41 миллиарда рублей. Почти 33 миллиарда будет выделено из федерального бюджета, около 8 миллиардов — из областного, уточняется в сообщении.
Мероприятия разбиты на шесть тематических разделов. Среди главных приоритетов программы — ликвидация отходов Байкальского
Сокращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты Байкальской природной территории (БПТ) предлагается провести за счет строительства и реконструкции очистных сооружений в 14 населенных пунктах, в основном расположенных на побережье озера. Также правительством области подана заявка на строительство рыбоводного завода в Ольхонском районе с расчетом запуска предприятия в 2020 году.
Для повышения эффективности использования особо охраняемых природных территорий и сохранения находящихся под угрозой исчезновения растений и животных предлагается создать две
Все эти предложения должны быть представлены президенту РФ Владимиру Путину в марте 2018 года.