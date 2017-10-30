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12:18 (мск), источник: ЕАН

Свердловский губернатор отложил встречу с мэрами на конец ноября

Свердловские власти решили изменить формат проведения завтрашнего заседания правительства, в ходе которого будет утверждаться программа «Пятилетка развития» и проект бюджета на 2018 год.

Изначально планировалось, что мероприятие пройдет в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с участием всех мэров среднеуральских муниципалитетов. Однако сегодня стало известно, что заседание состоится в Белом доме и главы будут «подключены» к процессу с помощью видеоконференц-связи. Лично, возможно, будет присутствовать сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб.

В повестке значится его доклад «О приоритетных направлениях расходов бюджета муниципального образования “город Екатеринбург” на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов».

Личное совещание губернатора Евгения Куйвашева с мэрами перенесено на третью декаду ноября.

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