Свердловский губернатор отложил встречу с мэрами на конец ноября

Изначально планировалось, что мероприятие пройдет в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с участием всех мэров среднеуральских муниципалитетов. Однако сегодня стало известно, что заседание состоится в Белом доме и главы будут «подключены» к процессу с помощью видеоконференц-связи. Лично, возможно, будет присутствовать сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб.