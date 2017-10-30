Андрей Травников поручил устранить нехватку инсулина в Новосибирске
Вопрос обсуждался на аппаратном совещании 30 октября, об этом сообщает
Вопрос обсуждался на аппаратном совещании 30 октября, об этом сообщает
Андрей Травников поручил устранить нехватку инсулина в Новосибирске, рассказали в
Врио губернатора дал поручение министерству здравоохранения Новосибирской области. Травников потребовал объяснить причину дефицита инсулина, а также узнал, возникали ли перебои с поставками.
«В день появления информации о нехватке инсулина специалистами была произведена оценка запасов лекарств на складе. Был произведен оперативный отпуск препаратов в те поликлиники, по которым были зафиксированы обращения. Сегодня, 30 октября, поступила основная партия этих медикаментов, которая должна полностью нормализовать ситуацию», — добавили в правительстве.
Андрей Травников взял на контроль ситуацию в сфере здравоохранения. 28 октября глава региона заявил о необходимости нового