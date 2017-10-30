Источник: Вести - Новосибирск

Андрей Травников поручил устранить нехватку инсулина в Новосибирске, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Врио губернатора дал поручение министерству здравоохранения Новосибирской области. Травников потребовал объяснить причину дефицита инсулина, а также узнал, возникали ли перебои с поставками.

«В день появления информации о нехватке инсулина специалистами была произведена оценка запасов лекарств на складе. Был произведен оперативный отпуск препаратов в те поликлиники, по которым были зафиксированы обращения. Сегодня, 30 октября, поступила основная партия этих медикаментов, которая должна полностью нормализовать ситуацию», — добавили в правительстве.