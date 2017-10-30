В Госдуму внесли законопроект о посмертном донорстве

Источник: РИА Новости

Соответствующая отметка может вноситься в паспорт или водительское удостоверение. Законопроект учитывает все поправки и рекомендации правительства и профильного комитета Госдумы, отмечают авторы.

«В 2014 году был поднят на законодательном уровне вопрос о фиксации волеизъявления человека на посмертное изъятие органов. Инициатива долго находилась на рассмотрении. За это время мы изучили значительное число комментариев и предложений, прозвучавших со стороны медиков, общественных организаций, юристов, представителей правительства и парламента», — пишут в аннотации к документу разработчики.

Новая редакция законопроекта, внесенная в Госдуму, значительно доработана и учитывает практически все замечания, высказанные ранее министерством здравоохранения и комитетом Госдумы по охране здоровья.

Согласно положениям законопроекта, перечень документов, в которые могут быть внесены сведения о согласии или несогласии с посмертным донорством, будет определен правительством. «Такими документами могут стать паспорт или водительское удостоверение, а соответствующая информация о потенциальных донорах должна параллельно включаться в специализированную электронную базу данных», — считают сенаторы.