Мэра Красноуфимска наказали за невнимание к людям
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 октября, ИА УралПолит.Ru. Суд оштрафовал главу Красноуфимска за нарушение рассмотрения обращения гражданина.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 октября, ИА УралПолит.Ru. Суд оштрафовал главу Красноуфимска за нарушение рассмотрения обращения гражданина.
Красноуфимская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в администрации Красноуфимского округа… установлено что… главой муниципального образования Красноуфимский округ в течение 30 дней со дня регистрации не дан ответ на письменное обращение гражданина, сообщили в
По результатам проверки прокуратура возбудила административное дело по соответствующей статье КоАП РФ.
«Мировой судья… рассмотрев постановление прокуратуры, оштрафовал главу муниципального образования на 5 тыс. рублей», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Кроме того, прокуратура внесла оштрафованному представление с требованием устранения нарушений закона.