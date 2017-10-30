Мэра Красноуфимска наказали за невнимание к людям

Красноуфимская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в администрации Красноуфимского округа… установлено что… главой муниципального образования Красноуфимский округ в течение 30 дней со дня регистрации не дан ответ на письменное обращение гражданина, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.