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12:22 (мск), источник: УралПолит.ру

Мэра Красноуфимска наказали за невнимание к людям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 октября, ИА УралПолит.Ru. Суд оштрафовал главу Красноуфимска за нарушение рассмотрения обращения гражданина.

Красноуфимская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в администрации Красноуфимского округа… установлено что… главой муниципального образования Красноуфимский округ в течение 30 дней со дня регистрации не дан ответ на письменное обращение гражданина, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По результатам проверки прокуратура возбудила административное дело по соответствующей статье КоАП РФ.

«Мировой судья… рассмотрев постановление прокуратуры, оштрафовал главу муниципального образования на 5 тыс. рублей», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Кроме того, прокуратура внесла оштрафованному представление с требованием устранения нарушений закона.

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