Свердловские «эсеры» назначили дату выборов нового лидера
Региональная партконференция «Справедливой России» определит нового руководителя свердловского отделения партии 20 ноября, сообщили в
Региональная партконференция «Справедливой России» определит нового руководителя свердловского отделения партии 20 ноября, сообщили в
Напомним, президиум центрального совета «СР» рекомендовал на этот пост, освобожденный Александром Бурковым, Геннадия Ушакова. Ему же должен достаться мандат депутата ЗакСо, который в ближайшее время сдаст уходящий в Госдуму Дмитрий Ионин.
Официально решение о передаче мандата должен принять совет реготделения партии, дата заседания которого пока не назначена. Информация о принятом решении будет передана в облизбирком, который передает мандат. После этого новый депутат должен принять присягу в ЗакСо.
Напомним, Ушаков был депутатом предыдущего созыва ЗакСо, и прославился скандальной историей с личным банкротством. В 2016 году он баллотировался в региональный парламент по Кировской тергруппе, но не прошел.