Свердловские «эсеры» назначили дату выборов нового лидера

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Напомним, президиум центрального совета «СР» рекомендовал на этот пост, освобожденный Александром Бурковым, Геннадия Ушакова. Ему же должен достаться мандат депутата ЗакСо, который в ближайшее время сдаст уходящий в Госдуму Дмитрий Ионин.

Официально решение о передаче мандата должен принять совет реготделения партии, дата заседания которого пока не назначена. Информация о принятом решении будет передана в облизбирком, который передает мандат. После этого новый депутат должен принять присягу в ЗакСо.