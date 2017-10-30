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12:32 (мск), источник: ЕАН

Свердловские «эсеры» назначили дату выборов нового лидера

Региональная партконференция «Справедливой России» определит нового руководителя свердловского отделения партии 20 ноября, сообщили в пресс-службе областной ячейки партии.

Источник: Reuters

Напомним, президиум центрального совета «СР» рекомендовал на этот пост, освобожденный Александром Бурковым, Геннадия Ушакова. Ему же должен достаться мандат депутата ЗакСо, который в ближайшее время сдаст уходящий в Госдуму Дмитрий Ионин.

Официально решение о передаче мандата должен принять совет реготделения партии, дата заседания которого пока не назначена. Информация о принятом решении будет передана в облизбирком, который передает мандат. После этого новый депутат должен принять присягу в ЗакСо.

Напомним, Ушаков был депутатом предыдущего созыва ЗакСо, и прославился скандальной историей с личным банкротством. В 2016 году он баллотировался в региональный парламент по Кировской тергруппе, но не прошел.

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