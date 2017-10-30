Мирзиёев сменил хокима Ташкентской области за хлопковые приписки

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил исполняющим обязанности хокима Ташкентской области Гуломжона Ибрагимова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации области.

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До этого назначения Гуломжон Ибрагимов занимал пост заместителя премьер-министра страны. В правительстве он руководил комплексом по вопросам геологии, топливно-энергетической, химической, нефтехимической и металлургической промышленности.

Представитель администрации сообщил, что Шукрулло Бобоев, возглавлявший область с декабря 2016 года, другим решением Мирзиёева освобожден от занимаемой должности. Он не уточнил причину увольнения.

По данным узбекской прессы, причиной увольнения стали выявленные факты завышения объемов урожая хлопка, собранного в 2017 году.