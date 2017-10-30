Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Назван лучший способ мыть фрукты
Дочь Андрея Макаревича Анна вышла в свет (фото)
Как защититься от мошенников при покупке жилья
74-летний Мик Джаггер встречается с 22-летней девушкой
Опиоиды: почему на них подсело столько американцевПо приему опиоидных препаратов США являются безусловным мировым лидером. На каждый миллион американцев приходится примерно 50 тыс. доз в день
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: США рассматривают Зеленского на роль президента Украины
Ответ РФ: санкции против США станут жесткими - СМИ
74-летний Мик Джаггер встречается с 22-летней девушкой
Анфиса Чехова вступилась за бывшего мужа перед поклонниками
Ирина Круг об убийцах мужа: Мы знаем, кто это сделал
Брежнева сделала операцию после драки в детстве
Власти предложили установить лимит на высоту домов
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
14:35 (мск), источник: Sputnik

Мирзиёев сменил хокима Ташкентской области за хлопковые приписки

Вместо Шукрулло Бобоева, возглавлявшего регион с декабря 2016 года, на этот пост назначен бывший заместитель премьер-министра страны Гуломжон Ибрагимов.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил исполняющим обязанности хокима Ташкентской области Гуломжона Ибрагимова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации области.

Читайте также
Ахмед Шахид о Мирзиёеве: обещанные президентом реформы заслуживают доверия

До этого назначения Гуломжон Ибрагимов занимал пост заместителя премьер-министра страны. В правительстве он руководил комплексом по вопросам геологии, топливно-энергетической, химической, нефтехимической и металлургической промышленности.

Представитель администрации сообщил, что Шукрулло Бобоев, возглавлявший область с декабря 2016 года, другим решением Мирзиёева освобожден от занимаемой должности. Он не уточнил причину увольнения.

По данным узбекской прессы, причиной увольнения стали выявленные факты завышения объемов урожая хлопка, собранного в 2017 году.

В соответствии с законодательством Узбекистана, главы администраций 12 областей и Ташкента назначаются и освобождаются от должности президентом после утверждения соответствующими кенгашами (советами) народных депутатов. Кандидатуры на посты хокимов выдвигаются президентом после проведения консультаций с каждой из партийных групп в местном совете.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Ислом Туляганов осужден на 6 лет по делу Жасура Ибрагимова
Мирзиёев сменил хокима Ташкентской области за хлопковые приписки
Катя Гордон решила баллотироваться в президенты
В Госдуму внесен законопроект о посмертном донорстве
Коммунальные платежи направят в обход управляющих компаний
В конце недели россиян ожидают длинные выходные
Скворцова назвала среднюю зарплату врачей в России
Актер Кевин Спейси совершил каминг-аут
МВД проверит руководство Бинбанка и «Открытия»
Спорт
ЦСКА вылетел в Швейцарию в составе 21 футболиста Футболисты московского ЦСКА отправились в Швейцарию, где завтра, 31 октября, сыграют с "Базелем" в 4-м туре Лиги чемпионов
Авто
Японские автомобили: самое-самое из Токио Автосалон в Токио всегда отличался безумием. Сейчас мы расскажем про пять очень странных моделей токийского моторшоу
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка» Телеведущая покидает проект, принесший ей популярность
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Названо самое популярное в 2017 году женское имя в мире Американский ученый проанализировала данные о новорожденных из 48 государств.  
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь