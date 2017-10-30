Мирзиёев сменил хокима Ташкентской области за хлопковые приписки
Вместо Шукрулло Бобоева, возглавлявшего регион с декабря 2016 года, на этот пост назначен бывший заместитель
Вместо Шукрулло Бобоева, возглавлявшего регион с декабря 2016 года, на этот пост назначен бывший заместитель
ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил исполняющим обязанности хокима Ташкентской области Гуломжона Ибрагимова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации области.
До этого назначения Гуломжон Ибрагимов занимал пост заместителя
Представитель администрации сообщил, что Шукрулло Бобоев, возглавлявший область с декабря 2016 года, другим решением Мирзиёева освобожден от занимаемой должности. Он не уточнил причину увольнения.
По данным узбекской прессы, причиной увольнения стали выявленные факты завышения объемов урожая хлопка, собранного в 2017 году.
В соответствии с законодательством Узбекистана, главы администраций 12 областей и Ташкента назначаются и освобождаются от должности президентом после утверждения соответствующими кенгашами (советами) народных депутатов. Кандидатуры на посты хокимов выдвигаются президентом после проведения консультаций с каждой из партийных групп в местном совете.