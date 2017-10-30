Собянин объявил о завершении программы «Моя улица»

По сути, этот проект закончен сегодня. В рамках Садового кольца остались второстепенные улочки, переулочки малые. Все главные улицы, начиная от Лубянки и заканчивая Большим Арбатом и Садовым кольцом, закончены.

Между тем, как сообщалось в середине октября, внесенный в Мосгордуму бюджет столицы предполагает выделение 138 млрд рублей на благоустройство территорий, создание парков и другие мероприятия по развитию городской среды в 2018—2020 годах. Так, на реализацию программы «Моя улица» (благоустройство магистралей, улиц окружного, районного, внутрирайонного значения, а также расположенных в производственных зонах) за три года власти собирались потратить 93,27 млрд рублей: 32,96 млрд рублей в 2018 году, 30,18 млрд рублей в 2019 году и 30,13 млрд рублей в 2020 году.