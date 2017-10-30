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12:43 (мск), источник: Интерфакс

Собянин объявил о завершении программы «Моя улица»

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU — Сергей Собянин объявил, что программа благоустройства «Моя улица» в Москве, по сути, закончена.

Источник: РИА "Новости"

В интервью телеканалу «Москва 24» в понедельник мэр напомнил, что программа создавалась как уникальный проект комплексного благоустройства исторического центра Москвы.

По сути, этот проект закончен сегодня. В рамках Садового кольца остались второстепенные улочки, переулочки малые. Все главные улицы, начиная от Лубянки и заканчивая Большим Арбатом и Садовым кольцом, закончены.
Сергей Собянин
Мэр Москвы

Мэр добавил, что в дальнейшем власти города займутся планомерным благоустройством территорий, чем они занимались начиная с 2010 года.

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Между тем, как сообщалось в середине октября, внесенный в Мосгордуму бюджет столицы предполагает выделение 138 млрд рублей на благоустройство территорий, создание парков и другие мероприятия по развитию городской среды в 2018—2020 годах. Так, на реализацию программы «Моя улица» (благоустройство магистралей, улиц окружного, районного, внутрирайонного значения, а также расположенных в производственных зонах) за три года власти собирались потратить 93,27 млрд рублей: 32,96 млрд рублей в 2018 году, 30,18 млрд рублей в 2019 году и 30,13 млрд рублей в 2020 году.

7 июля, выступая на Московском урбанистическом форуме, заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков пообещал «никогда не заканчивать» программу «Моя улица». «Мне задают вопрос: «Когда закончится эта программа? Я отвечаю — никогда», — сказал он.

Собянин: проект «Моя улица» окупит сам себя
Во время загрузки произошла ошибка.
11:27 (мск)© Ньюстюб
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