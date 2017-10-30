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13:03 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Выборы ректора Иркутского госуниверситета признали несостоявшимися

Выборы ректора Иркутского государственного университета признали несостоявшимися сегодня, 30 октября. Нового главу вуза назначит министерство образования и науки РФ. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ИГУ.

Источник: IrkutskMedia.ru

Профессор, доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ, заведующий кафедрой конституционного права и теории права ЮИ ИГУ, советник губернатора Иркутской области Сергей Шишкин рассказал, что повторное голосование не предусматривается уставом университета. По его правилам при участии двух кандидатур дополнительный тур не может быть объявлен. До 6 декабря в Иркутском госуниверситете назначат исполняющего обязанности ректора. Далее Минобрануки РФ определит нового главу вуза.

Напомним, что сотрудники ИГУ не смогли с первого раза выбрать нового ректора. Данная ситуация сложилась в связи с тем, что несколько бюллетеней было испорчено. Второй тур выборов должен был состояться в 16.00.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что аттестационная комиссия министерства образования и науки РФ согласовала кандидатуры действующего ректора Иркутского государственного университета Александра Аргучинцева и проректора по научной работе Александра Шмидта для участия в выборах ректора ИГУ.

Также напомним, что на пост главы университета претендовали действующий ректор, доктор физико-математических наук Александр Аргучинцев; исполняющий обязанности директора филиала ИГУ в Братске, кандидат технических наук Виктор Кедрин; заведующий кафедрой физиологии и психофизиологии биолого-почвенного факультета ИГУ, доктор биологических наук Игорь Гутник; декан биолого-почвенного факультета, доктор биологических наук Аркадий Матвеев; директор Института математики, экономики и информатики ИГУ, доктор физико-математических наук Михаил Фалалеев; проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ, доктор химических наук Александр Шмидт.

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