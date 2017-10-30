Выборы ректора Иркутского госуниверситета признали несостоявшимися

Источник: IrkutskMedia.ru

Профессор, доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ, заведующий кафедрой конституционного права и теории права ЮИ ИГУ, советник губернатора Иркутской области Сергей Шишкин рассказал, что повторное голосование не предусматривается уставом университета. По его правилам при участии двух кандидатур дополнительный тур не может быть объявлен. До 6 декабря в Иркутском госуниверситете назначат исполняющего обязанности ректора. Далее Минобрануки РФ определит нового главу вуза.

Напомним, что сотрудники ИГУ не смогли с первого раза выбрать нового ректора. Данная ситуация сложилась в связи с тем, что несколько бюллетеней было испорчено. Второй тур выборов должен был состояться в 16.00.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что аттестационная комиссия министерства образования и науки РФ согласовала кандидатуры действующего ректора Иркутского государственного университета Александра Аргучинцева и проректора по научной работе Александра Шмидта для участия в выборах ректора ИГУ.