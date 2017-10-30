Мэр Сергей Еремин поручил пропылесосить набережную

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Мэр Красноярска поставил перед главами районов задачи на предстоящую неделю.

«Начну совещание с кадровых решений. Начиная с сегодняшнего дня, должность и функционал первого заместителя главы города возложены на Логинова Владислава Анатольевича. Он будет координировать взаимодействие районных администраций, департаментов и управлений по широкому кругу вопросов, курировать блок вопросов, связанных с реальным сектором жизни города», — заявил мэр города.

Сергей Еремин обозначил темы, требующие особого внимания со стороны всех структурных подразделений муниципалитета.

В список задач вошли работа над формированием бюджета, анализ методики по разработке технической документации и отбору подрядных организаций на проведение ремонтных работ, содержание и благоустройство общественных пространств, гигиена городских территорий.

В этом году в Красноярске в рамках федеральной программы «Городская среда» началась реконструкция левобережной набережной Енисея. Уже завершены работы по установке опор освещения, асфальтированию.

«Ведется установка уличной мебели, формирование ландшафтного парка. Завершается укладка брусчатки на верхнем ярусе. Остается выполнить установку малых архитектурных форм и монтирование уличного лифта», — сообщил Сергей Кочан.

Мэр Сергей Еремин поручил ускорить темпы работ по подключению наружного освещения.

Также глава города потребовал проводить уборку набережной не в ручном режиме, а с использованием специализированной техники — уличных пылесосов.

Согласно требованиям градоначальника, главы районных администраций должны полностью убрать территории своих районов.

«Погода нас балует, прошу очень серьезно обратить внимание на городскую гигиену, на внешний облик. Владислав Анатольевич по координации будет держать этот вопрос на контроле. Нужно провести максимальную мобилизацию наших возможностей, ресурсов и сил. Город должен войти в зиму максимально опрятным и чистым, для этого главы районов должны применять хозяйственный подход к содержанию своих территорий», — отметил мэр.

На совещании Сергей Еремин подчеркнул, что подготовка к зимнему периоду является самым сложным периодом для специализированных предприятий по обслуживанию и содержанию улично-дорожной сети города.