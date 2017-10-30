В Омске появился 30-й кандидат в мэры

«Я посмотрел на тех, кто сейчас претендует на пост мэра и понял, что город им доверять нельзя. Поэтому в данной ситуации я и принял такое ответственное решение. Я считаю, что обладаю всеми соответствующими компетенциями, у меня есть нужное образование, десятилетний опыт работы на госслужбе. По поводу возможной претензии, что я, дескать, не хозяйственник, могу сказать — считаю, что мэр и не должен им быть, он должен быть политиком», — заявил Костарев.