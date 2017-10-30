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13:10 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске появился 30-й кандидат в мэры

Известный эколог и общественный деятель Сергей Костарев подал документы на конкурс.

О Сергея Костарева стать омским мэром сообщил сайт «ВОмске». По данным интернет-портала, факт подачи документов подтвердил глава комиссии Сергей Тодоров.

По его словам, ранее 30 октября подали заявления ещё три кандидата — пенсионер Юрий Пичугин, предприниматель Сергей Яковлев и инженер Виталий Кайгородов. Таким образом, число заявившихся претендентов достигло 30.

«Я посмотрел на тех, кто сейчас претендует на пост мэра и понял, что город им доверять нельзя. Поэтому в данной ситуации я и принял такое ответственное решение. Я считаю, что обладаю всеми соответствующими компетенциями, у меня есть нужное образование, десятилетний опыт работы на госслужбе. По поводу возможной претензии, что я, дескать, не хозяйственник, могу сказать — считаю, что мэр и не должен им быть, он должен быть политиком», — заявил Костарев.

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