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13:04 (мск), источник: Om1.ru

Карючин не стал называть фамилии тех, кого Бурков сократит в омском облправительстве

Глава аппарата губернатора Омской области призвал журналистов «не жарить уток». Сокращение произойдет не сразу.

Сегодня, 30 октября, руководитель аппарата губернатора Омской области Юрий Карючин прокомментировал проект указа о сокращении министров в региональном кабмине.

Напомним, накануне появилась информация, что временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков намерен сократить 8 чиновников в министерстве природных ресурсов, Минспорта, Минпрома и Минимущества. И соответствующее поручение по подготовке документов уже дано руководителю аппарата губернатора Юрию Карючину. Сейчас пакет проходит антикоррупционную экспертизу.

Однако глава аппарата губернатора не стал называть конкретных фамилий. И предупредил, что сразу сокращать никого не будут.

Юрий Карючин, руководитель аппарата губернатора Омской области:

 — Не надо жарить уток. Нужно время чтобы разобраться в ситуации, все люди взрослые, умные. Когда настанет время, указ появится в свободном доступе. Мы ежедневно над этим работаем. Мы должны экономить деньги. Что там в Минспорте порезано «по живому», я не знаю, документы за день не готовятся. Это произойдет не сразу.

Отметим, что кто конкретно будет сокращен, руководящее звено, или рядовые сотрудники ведомств, пока неизвестно.

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