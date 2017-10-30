Карючин не стал называть фамилии тех, кого Бурков сократит в омском облправительстве

— Не надо жарить уток. Нужно время чтобы разобраться в ситуации, все люди взрослые, умные. Когда настанет время, указ появится в свободном доступе. Мы ежедневно над этим работаем. Мы должны экономить деньги. Что там в Минспорте порезано «по живому», я не знаю, документы за день не готовятся. Это произойдет не сразу.