Карючин не стал называть фамилии тех, кого Бурков сократит в омском облправительстве
Глава аппарата губернатора Омской области призвал журналистов «не жарить уток». Сокращение произойдет не сразу.
Глава аппарата губернатора Омской области призвал журналистов «не жарить уток». Сокращение произойдет не сразу.
Сегодня, 30 октября, руководитель аппарата губернатора Омской области Юрий Карючин прокомментировал проект указа о сокращении министров в региональном кабмине.
Напомним, накануне появилась информация, что временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков намерен сократить 8 чиновников в министерстве природных ресурсов, Минспорта, Минпрома и Минимущества. И соответствующее поручение по подготовке документов уже дано руководителю аппарата губернатора Юрию Карючину. Сейчас пакет проходит антикоррупционную экспертизу.
Однако глава аппарата губернатора не стал называть конкретных фамилий. И предупредил, что сразу сокращать никого не будут.
Юрий Карючин, руководитель аппарата губернатора Омской области:
— Не надо жарить уток. Нужно время чтобы разобраться в ситуации, все люди взрослые, умные. Когда настанет время, указ появится в свободном доступе. Мы ежедневно над этим работаем. Мы должны экономить деньги. Что там в Минспорте порезано «по живому», я не знаю, документы за день не готовятся. Это произойдет не сразу.
Отметим, что кто конкретно будет сокращен, руководящее звено, или рядовые сотрудники ведомств, пока неизвестно.