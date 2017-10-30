Игорь Додон пригласил президента Румынии посетить Молдову
Президент Республики Молдова Игорь Додон провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Румынии в Республике Молдова Даниелом Ионицэ.
Президент Республики Молдова Игорь Додон провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Румынии в Республике Молдова Даниелом Ионицэ.
Президент отметил, что уже провел несколько дружеских и плодотворных бесед о необходимости взвешенного и взаимовыгодного сотрудничества между государствами, как в области экономики, так и в области культуры.
Заверил его в том, что
Важной причиной для сегодняшней встречи стало мое желание вручить господину Послу Даниелу Ионицэ официальное письмо на имя Президента Румынии, господина Клауса Йоханниса, с приглашением посетить Республику Молдова. На мой взгляд, между государственными лидерами Румынии и Республики Молдова необходимо наладить ответственные и конструктивные взаимоотношения, — отметил он.
Президент выразил свою абсолютную уверенность на счет того, что лишь постоянный диалог будет способствовать устранению всех недоразумений и сложностей, все еще возникающих в отношениях между государствами или между ведомствами.