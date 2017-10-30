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14:23 (мск), источник: Actualitati.md

Игорь Додон пригласил президента Румынии посетить Молдову

Президент Республики Молдова Игорь Додон провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Румынии в Республике Молдова Даниелом Ионицэ.

Источник: Actualitati.md

Президент отметил, что уже провел несколько дружеских и плодотворных бесед о необходимости взвешенного и взаимовыгодного сотрудничества между государствами, как в области экономики, так и в области культуры.

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Заверил его в том, что молдо-румынские отношения сохраняют для Республики Молдова свой основополагающий характер в силу нашего соседства, общих исторических событий, а также культурной близости, существовавшей между нами всегда. Мы два независимых и суверенных государства, которые должны искать и находить новые возможности для уважительного и полезного для граждан сотрудничества.

Важной причиной для сегодняшней встречи стало мое желание вручить господину Послу Даниелу Ионицэ официальное письмо на имя Президента Румынии, господина Клауса Йоханниса, с приглашением посетить Республику Молдова. На мой взгляд, между государственными лидерами Румынии и Республики Молдова необходимо наладить ответственные и конструктивные взаимоотношения, — отметил он.

Президент выразил свою абсолютную уверенность на счет того, что лишь постоянный диалог будет способствовать устранению всех недоразумений и сложностей, все еще возникающих в отношениях между государствами или между ведомствами.

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