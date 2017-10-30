Власти Новосибирской области объявили о расторжении «мусорной концессии»

Власти Новосибирской области летом 2016 года подписали одно из крупнейших в России концессионных соглашений о строительстве в регионе двух современных мусоросортировочных комплексов общей стоимостью 6,5 миллиарда рублей; стройка должна была начаться в 2017 году.

Соглашение было заключено на 40 лет. В соответствии с документом власти региона были обязаны предоставить инвестору землю, а тот в свою очередь — построить комплексы, ввести их в эксплуатацию и после завершения действия соглашения передать их в собственность региона.

Планировалось, что, начиная с девятого года эксплуатации, власти должны были иметь долю в получаемой выручке. Условия концессии подверглись серьезной критике в регионе, в том числе из-за мест предполагаемого размещения мусоросортировочных заводов и возможной нагрузки на бюджет.

«Травников распорядился направить концессионеру официальное уведомление о выходе региона из концессионного соглашения от 22 июля 2016 года в отношении создания и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры — объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов в Новосибирской области», — говорится в сообщении.

Ранее Травников сообщал журналистам, что соглашение планируется расторгнуть, чтобы после его переработки заключить новое. На аппаратном совещании, состоявшемся 30 октября, глава региона заслушал доклад о ходе переговоров по расторжению концессии.