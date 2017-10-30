Карючин заявил об убитом автопарке омских чиновников

«Автопарк по всей области в изношенном состоянии. Это не только наш гараж, мы готовы это показать и по годам, и по пробегам. Машины очень старые, убитые. Трудно выполнять свои обязанности на этом автопарке, но тем не менее мы выкручиваемся, экономим, применяем какие-то новые методы. У нас хорошо зашло внутреннее такси, то, что я вам презентовал еще год назад. Результаты есть, стало меньше поездок. Сейчас будем думать о дальнейшем развитии этого направления. Машины покупать мы не будем, но функционал как-то нужно выполнять. Будем смотреть, как в рамках этого можно работать», — заявил Юрий Карючин.