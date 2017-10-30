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13:23 (мск), источник: СуперОмск

Карючин заявил об убитом автопарке омских чиновников

В понедельник, 30 октября, ситуацию с государственным автопарком Омской области прокомментировал руководитель аппарата губернатора Юрий Карючин.

Чиновник заявил, что правительственные авто старые и убитые. При этом, власти не намерены покупать новые автомобили, а изыскивать возможности среди имеющихся ресурсов.

«Автопарк по всей области в изношенном состоянии. Это не только наш гараж, мы готовы это показать и по годам, и по пробегам. Машины очень старые, убитые. Трудно выполнять свои обязанности на этом автопарке, но тем не менее мы выкручиваемся, экономим, применяем какие-то новые методы. У нас хорошо зашло внутреннее такси, то, что я вам презентовал еще год назад. Результаты есть, стало меньше поездок. Сейчас будем думать о дальнейшем развитии этого направления. Машины покупать мы не будем, но функционал как-то нужно выполнять. Будем смотреть, как в рамках этого можно работать», — заявил Юрий Карючин.

Ранее об автопарке омских чиновников высказался министр имущественных отношений региона Борис Смольников. По его словам, за последние два года автомобили для госслужащих не закупались. По итогам инвентаризации омского Минимущества, в 2017 году было высвобождено 87 автомобилей, в том числе 23 машины — из органов исполнительной власти. 20 автомобилей были перезакреплены за другими ведомствами, и 13 машин списали.

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