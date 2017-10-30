Карючин заявил об убитом автопарке омских чиновников
В понедельник, 30 октября, ситуацию с государственным автопарком Омской области прокомментировал руководитель аппарата губернатора Юрий Карючин.
В понедельник, 30 октября, ситуацию с государственным автопарком Омской области прокомментировал руководитель аппарата губернатора Юрий Карючин.
Чиновник заявил, что правительственные авто старые и убитые. При этом, власти не намерены покупать новые автомобили, а изыскивать возможности среди имеющихся ресурсов.
«Автопарк по всей области в изношенном состоянии. Это не только наш гараж, мы готовы это показать и по годам, и по пробегам. Машины очень старые, убитые. Трудно выполнять свои обязанности на этом автопарке, но тем не менее мы выкручиваемся, экономим, применяем
Ранее об автопарке омских чиновников высказался министр имущественных отношений региона Борис Смольников. По его словам, за последние два года автомобили для госслужащих не закупались. По итогам инвентаризации омского Минимущества, в 2017 году было высвобождено 87 автомобилей, в том числе 23 машины — из органов исполнительной власти. 20 автомобилей были перезакреплены за другими ведомствами, и 13 машин списали.