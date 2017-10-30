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15:52 (мск), источник: РИА Крым

Определены два претендента на пост мэра Ялты

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. Кандидатами на пост главы администрации Ялты по результатам конкурса стали исполняющая обязанности руководителя администрации города Елена Сотникова и глава территориального органа поселка Гурзуф Игорь Гец.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующее решение приняла конкурсная комиссия во главе с заместителем председателя Совета министров Крыма Владимиром Серовым.

Изначально документы на участие в конкурсе подали 12 человек. Двое из них впоследствии сняли свои кандидатуры. В день проведения конкурса комиссия допустила к индивидуальному собеседованию только пятерых претендентов: главреда газеты Первомайского района «Вперед» Владимира Кокиноса, помощника депутата Елену Вавилову, главу Гурзуфского территориального органа Игоря Геца, и.о. главы администрации Ялты Елену Сотникову и замначальника департамента имущественных и земельных отношений администрации Ялты Александра Яковлева.

Яковлев на конкурс не явился, тем самым утратив право претендовать на должность главы администрации города.

Остальные кандидаты не соответствовали квалификационным требованиям или подали неполный перечень документов.

Кандидатуры Сотниковой и Геца будут представлены Ялтинскому горсовету для принятия решения о назначении одного из них на пост главы администрации.

«Уверен, что депутатский корпус городского совета в ближайшее время выберет достойного, эффективного управления», — отметил председатель конкурсной комиссии Владимир Серов.

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