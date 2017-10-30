Три депутата в Богородском районе Нижегородской области лишены полномочий по иску прокуратуры
Три депутата в Богородском районе Нижегородской области лишены полномочий по иску прокуратуры. Об этом сообщает генпрокуратура РФ 30 октября 2017 года.
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Три депутата в Богородском районе Нижегородской области лишены полномочий по иску прокуратуры. Об этом сообщает генпрокуратура РФ 30 октября 2017 года.
По результатам прокурорской проверки установлено, что трое депутатов Алешковского сельсовета в установленный законом срок не представили сведения о доходах, что является нарушением ФЗ «О противодействии коррупции».
В связи с этим городской прокуратурой в сельский совет было внесено представление об устранении нарушений и о досрочном прекращении полномочий депутатов. Требования прокурора исполнены не были.
Тогда городская прокуратура обратилась в суд. Суд требования поддержал, в настоящее время полномочия трех депутатов прекращены досрочно.