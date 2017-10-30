В РК внесены изменения в правила дорожного движения

Источник: Zakon.kz

В частности, в новом варианте ПДД говорится, что в случае остановки транспортного средства, лица, обладающие правом проверять у водителя транспортного средства документы или использовать транспортное средство, незамедлительно подходят к транспортному средству, разъясняют причины остановки транспортного средства и предъявляют по требованию водителя для ознакомления и установления фамилии и должности, служебное удостоверение без его передачи водителю, в случае, если нарушение водителем транспортного средства требований закона «О дорожном движении» или ПДД зафиксировано сертифицированными специальными техническими средствами и приборами, предъявить водителю соответствующие материалы для ознакомления.

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В старой версии этот пункт звучал так: в случае остановки транспортного средства лица, обладающие правом проверять у водителя транспортного средства документы или использовать транспортное средство, разъясняют причины остановки транспортного средства и предъявляют по требованию водителя, для ознакомления и установления фамилии и должности, служебное удостоверение без его передачи водителю.

Также изменен пункт 4, в котором теперь говорится, что водителям запрещается передавать управление транспортным средством лицам, находящимся в состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, а также лицам, кроме обучаемых вождению, не имеющим при себе водительское удостоверение (временное удостоверение, выданное взамен водительского удостоверения, и документ, удостоверяющий личность водителя) на право управления транспортным средством данной категории или не указанным в путевом (маршрутном) листе, либо лицам, не имеющим права управления или лишенным права управления транспортным средством.

В ПДД также говорится, что водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком оранжевого или желтого цвета при выполнении строительных, ремонтных или уборочных работ, мобильных групп оперативного реагирования частных охранных организаций, передвижных контрольно-пропускных пунктов органов транспортного контроля на дороге, специализированных транспортных средств служб инкассации, сопровождающих организованные группы велосипедистов, могут отступать от требований дорожных знаков (кроме знаков 2.2, 2.4−2.6, 3.11−3.14, 3.17.2, 3.20) и разметки, а также пунктов 4- 8 раздела 9 и пункта 1 раздела 16 ПДД при условии обеспечения безопасности движения. Водители других транспортных средств не препятствуют их работе.

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Также говорится о том, что движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. Движение задним ходом запрещается на перекрестках и в местах, где запрещен разворот.

На дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре полосы или более, запрещается выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. На таких дорогах повороты налево или развороты могут выполняться на перекрестках и в других местах, где это не запрещено Правилами, знаками или разметкой.

В правилах также говорится, что на дорогах с полосой для общественного транспорта, обозначенных знаками 5.9, 5.10.1 — 5.10.3, не осуществляется движение и не производится остановка других транспортных средств, за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 2 и 4 раздела 24 Правил.

Пункт 10 изложен в следующей редакции: на перекрестке, где движение регулируется светофором с дополнительной секцией, водитель, находящийся на полосе, с которой производится поворот, продолжает движение в направлении, указанном включенной стрелкой, если его остановка создаст помеху транспортному средству, следующему за ним по той же полосе.

Право управления мопедом предоставляется лицам, достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Велосипедисты двигаются по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения, а при их отсутствии — по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств либо по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая опасность для движения пешеходов.

Не допускается движение по правовому краю проезжей части, полосе маршрутных транспортных средств, обочине велосипедистов, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

На дорогах с велосипедной полосой движения, обозначенной знаком 4.5 с табличкой 7.14, не осуществляется движение и не производится остановка других транспортных средств на этой полосе, кроме мопедов.

Если полоса, обозначенная знаком 4.5 с табличкой 7.14, отделена от остальной проезжей части дороги прерывистой линией разметки, то при поворотах транспортные средства перестраиваются на нее. Разрешается также в таких местах заезжать на эту полосу при въезде на дорогу и для посадки и высадки пассажиров у правого края проезжей части дороги. Велосипедисты по дороге двигаются в один ряд.

Мопеды двигаются по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения, а при их отсутствии — по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в один ряд.

При этом водителям велосипеда и мопеда запрещается:

— ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой.

— перевозить пассажиров.

— перевозить груз, который выступает более чем на пятьдесят сантиметров по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению.

— двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки.

— поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении.

— буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом или мопедом.

— ездить по пешеходному переходу.