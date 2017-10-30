Собянин рассказал о своем отношении к советским репрессиям

«День памяти жертв политических репрессий для миллионов россиян не пустой звук. Для меня и моих родителей тоже», — написал он на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Мэр добавил, что всегда был против «очернения» противоречивой истории того периода.

По данным правозащитного центра «Мемориал», в СССР только за 1937−1938 годы было расстреляно 725 тыс. человек. Суммарно за время существования Советского государства было вынесено 1,1 млн смертных приговоров.

Ранее портал iz.ru сообщал, что 29 октября у Соловецкого камня на Лубянской площади Москвы состоялась акция «Возвращение имен», посвященная памяти жертв политических репрессий в СССР. Мероприятие посетили свыше 5 тыс. человек.