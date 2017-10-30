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18:29 (мск), источник: Известия

Собянин рассказал о своем отношении к советским репрессиям

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что день памяти жертв советских политических репрессий в для него и миллионов россиян не пустой звук.

«День памяти жертв политических репрессий для миллионов россиян не пустой звук. Для меня и моих родителей тоже», — написал он на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Мэр добавил, что всегда был против «очернения» противоречивой истории того периода.

По данным правозащитного центра «Мемориал», в СССР только за 1937−1938 годы было расстреляно 725 тыс. человек. Суммарно за время существования Советского государства было вынесено 1,1 млн смертных приговоров.

Ранее портал iz.ru сообщал, что 29 октября у Соловецкого камня на Лубянской площади Москвы состоялась акция «Возвращение имен», посвященная памяти жертв политических репрессий в СССР. Мероприятие посетили свыше 5 тыс. человек.

Как показал опрос ВЦИОМ, 50% россиян в возрасте от 18 до 24 лет никогда не слышали о репрессиях.

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