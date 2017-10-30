Министерство промышленности Беларуси предложило Нижегородской области организовать производство сельхозтехники

«Беларусь является нашим первым внешнеторговым партнером из всех 143 стран, с которыми мы работаем», — отметил Глеб Никитин.

По его словам, в 2016 году товарооборот между Беларусью и Нижегородской областью составил $757 млн., по итогам восьми месяцев данный показатель находился на отметке в $630 млн. Глава региона отметил, что задача на будущее — достигнуть товарооборота с Республикой Беларусь в $1 млрд.