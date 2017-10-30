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15:30 (мск), источник: НТА-Приволжье

Министерство промышленности Беларуси предложило Нижегородской области организовать производство сельхозтехники

Как сообщает пресс-службы главы региона, 30 октября в Нижегородском кремле в ходе рабочей встречи врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с делегацией президиума Общественной палаты Союзного государства обсуждались вопросы взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарных сферах.

Источник: РИА "Новости"

«Беларусь является нашим первым внешнеторговым партнером из всех 143 стран, с которыми мы работаем», — отметил Глеб Никитин.

По его словам, в 2016 году товарооборот между Беларусью и Нижегородской областью составил $757 млн., по итогам восьми месяцев данный показатель находился на отметке в $630 млн. Глава региона отметил, что задача на будущее — достигнуть товарооборота с Республикой Беларусь в $1 млрд.

«Наше сотрудничество будет только расширяться, — отметил сопредседатель Общественной палаты Союзного государства со стороны Республики Беларусь Андрей Бирюков. — Я знаю, что министерство промышленности Республики Беларусь предложило Нижегородской области организовать производство сельхозтехники, которое придаст дополнительный импульс в развитии наших экономических отношений».

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