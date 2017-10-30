Министерство промышленности Беларуси предложило Нижегородской области организовать производство сельхозтехники
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«Беларусь является нашим первым внешнеторговым партнером из всех 143 стран, с которыми мы работаем», — отметил Глеб Никитин.
По его словам, в 2016 году товарооборот между Беларусью и Нижегородской областью составил $757 млн., по итогам восьми месяцев данный показатель находился на отметке в $630 млн. Глава региона отметил, что задача на будущее — достигнуть товарооборота с Республикой Беларусь в $1 млрд.
«Наше сотрудничество будет только расширяться, — отметил сопредседатель Общественной палаты Союзного государства со стороны Республики Беларусь Андрей Бирюков. — Я знаю, что министерство промышленности Республики Беларусь предложило Нижегородской области организовать производство сельхозтехники, которое придаст дополнительный импульс в развитии наших экономических отношений».