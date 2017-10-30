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15:22 (мск), источник: ТАСС

В Новосибирской области дольщики могут получить право на бесплатную юридическую помощь

Она будет предусмотрена для жителей региона, чьи средства были привлечены для строительства многоквартирных домов, и включенных в реестр пострадавших.

НОВОСИБИРСК, 30 октября. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области приняло решение дать обманутым дольщикам право на бесплатную юридическую помощь, сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора и правительства области. Законопроект вступит в силу после утверждения Законодательным собранием региона.

«Проект закона предполагает, что бесплатную юридическую помощь смогут получить жители региона, чьи денежные средства были привлечены для строительства многоквартирных домов, и включенные в реестр пострадавших, предусмотренный ФЗ № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, дольщики, в частности, смогут привлекать для решения своих проблем юристов, которые будут оказывать бесплатную юридическую помощь как отдельным гражданам, так и рабочим группам.

В Новосибирске проблема долгостроев несколько лет находится на контроле региональных и муниципальных властей. С 2010 по 2015 год в регионе введено 64 долгостроя, квартиры получили 4,9 тыс. человек, в 2016 году официально сданы 16 долгостроев. По данным на этот год в регионе насчитывается 42 незавершенных объекта строительства, 10 из них власти обещали достроить к началу 2018 года.

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