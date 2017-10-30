В Новосибирской области дольщики могут получить право на бесплатную юридическую помощь

НОВОСИБИРСК, 30 октября. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области приняло решение дать обманутым дольщикам право на бесплатную юридическую помощь, сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора и правительства области. Законопроект вступит в силу после утверждения Законодательным собранием региона.

«Проект закона предполагает, что бесплатную юридическую помощь смогут получить жители региона, чьи денежные средства были привлечены для строительства многоквартирных домов, и включенные в реестр пострадавших, предусмотренный ФЗ № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, дольщики, в частности, смогут привлекать для решения своих проблем юристов, которые будут оказывать бесплатную юридическую помощь как отдельным гражданам, так и рабочим группам.