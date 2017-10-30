Бурков отговорил Меркулова от выдвижения в мэры Омска
Управляющий омским отделенем Сбербанка России Игорь Меркулов заявил, что не будет подавать документы в комиссию по выборам мэра Омска.
Управляющий омским отделенем Сбербанка России Игорь Меркулов заявил, что не будет подавать документы в комиссию по выборам мэра Омска.
Как рассказал банкир сайту «ВОмске», принятию окончательного решения предшествовали раздумья и переговоры с врио губернатора Омской области Александром Бурковым.
«Мы с Александром Леонидовичем решили, что я больше принесу пользы для экономики омского региона, оставаясь руководителем регионального отделения ПАО Сбербанк», — цитирует издание Игоря Меркулова.
Отметим, что Игоря Меркулова упоминали в качестве претендента на мэрское кресло еще весной 2017 года, во время первого конкурса. Тогда финансист также отказался от участия. Сейчас кандидатуру Меркулова публично поддерживал куратор внутриполитического блока областного правительства,
Как ранее сообщал «СуперОмск», к вечеру 30 октября количество соискателей на пост градоначальника перевалило за 30. Прием документов от конкурсантов комиссия завершит 31 октября.