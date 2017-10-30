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15:05 (мск), источник: СуперОмск

Бурков отговорил Меркулова от выдвижения в мэры Омска

Управляющий омским отделенем Сбербанка России Игорь Меркулов заявил, что не будет подавать документы в комиссию по выборам мэра Омска.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказал банкир сайту «ВОмске», принятию окончательного решения предшествовали раздумья и переговоры с врио губернатора Омской области Александром Бурковым.

«Мы с Александром Леонидовичем решили, что я больше принесу пользы для экономики омского региона, оставаясь руководителем регионального отделения ПАО Сбербанк», — цитирует издание Игоря Меркулова.

Отметим, что Игоря Меркулова упоминали в качестве претендента на мэрское кресло еще весной 2017 года, во время первого конкурса. Тогда финансист также отказался от участия. Сейчас кандидатуру Меркулова публично поддерживал куратор внутриполитического блока областного правительства, вице-губернатор Владимир Компанейщиков.

Как ранее сообщал «СуперОмск», к вечеру 30 октября количество соискателей на пост градоначальника перевалило за 30. Прием документов от конкурсантов комиссия завершит 31 октября.

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