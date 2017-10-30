Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Назван лучший способ мыть фрукты
Находка на $275,5 тыс. пролежала забытой на чердаке много лет
В деле полковника Захарченко появился эпизод о взятке «натурой»
Ходорковский объяснил отказ от финансирования Собчак на выборах
Обесценивание ЕС: Италия может спровоцировать девальвацию евро Являются ли референдумы в областях Ломбардия и Венето серьезной угрозой итальянской экономике?
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Эксперт заявила, что Киеву нужна помощь военных РФ с мандатом ООН
США удивило уничтожение их танка китайской ракетой
Названа причина смерти в Китае 14-летней модели из России
3 полицейских устроили разбойное нападение в РФ
Ирина Круг об убийцах мужа: Мы знаем, кто это сделал
Брежнева сделала операцию после драки в детстве
Самолет с 241 пассажиром экстренно сел в РФ из-за иностранца
Ургант снял новую пародию на Собчак
Фоторепортажи
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
12Убийство в кукольном домике
15:44 (мск), источник: РИА Новости

В Киеве обещают внести в ООН «жесткую» резолюцию по Крыму

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев во вторник внесет в ООН новый «очень сильный и жесткий» проект резолюции по правам человека в Крыму.

«Завтра мы выйдем с новым очень сильным и жестким проектом относительно ситуации с правами человека на территории оккупированного Крыма. Эта резолюция должна осудить действия РФ по недопущению международных организаций и гуманитарных организаций в оккупированный Крым. Она должна однозначно призвать Россию выполнять решение международного суда ООН», — сказал Климкин на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Испании Альфонсо Дастисом в Киеве.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Первый год стройки: как возводят Соборную мечеть
Раввин Йехезкель Лазар: я и не мечтал, что останусь в Крыму навсегда
Катя Гордон решила баллотироваться в президенты
В Госдуму внесен законопроект о посмертном донорстве
Генпрокуратура подала иск против бывшего руководства Каталонии
Концентрация CO2 в атмосфере выросла до максимума
Голикова усомнилась в совести глав бюджетных учреждений
Капитан подлодки Nautilus заявил, что расчленил тело Ким Валль
Кокорин вошел в заявку России на матчи с Аргентиной и Испанией
Спорт
Кокорин вошел в заявку России на матчи с Аргентиной и Испанией Товарищеский матч сборной России с командой Аргентины пройдет 11 ноября и станет первым на московском стадионе «Лужники» после его реконструкции
Авто
Японские автомобили: самое-самое из Токио Автосалон в Токио всегда отличался безумием. Сейчас мы расскажем про пять очень странных моделей токийского моторшоу
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков» Полнометражную версию популярного детского мультсериала показали на открытии Большого фестиваля мультфильмов в Москве
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом Бывший муж актрисы показал Марии сына.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь