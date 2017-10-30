Генпрокурор Испании подал иск против причастных к объявлению независимости каталонских политиков

Источник: AP 2017

Генпрокурор пояснил, что речь идет об обвинениях в мятеже, растрате госсредств.

По его словам, речь идет о двух исках. Первый — в отношении отстраненных от работы руководителей женералитата Каталонии — будет рассмотрен Национальной судебной коллегией. Еще один иск — против членов каталонского парламента, проголосовавших за независимость, — предстоит рассмотреть в Верховном суде.

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При этом в генпрокуратуре не потребовали мер пресечения в отношении фигурантов этого дела, потому те смогут остаться на свободе, ожидая вердикта судебных властей.

Правительство Испании в конце прошлой недели отправило в отставку региональное правительство Каталонии и распустило каталонский парламент, после этого Мадрид взял на себя управление этим автономным сообществом. Эти меры последовали за объявлением каталонским парламентом независимости.

Планируется, что управление Каталонией из Мадрида продлится до декабрьских выборов в этом автономном сообществе.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим. Тем не менее около 90% участников референдума проголосовали за независимость от Испании. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.