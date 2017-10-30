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15:45 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Геннадия Зюганова попросили отложить отставку Владимира Корсуна

ПЕРМЬ, 30 октября, ФедералПресс. Геннадия Зюганова попросили отложить вопрос об отставке депутата ЗС Владимира Корсуна с поста секретаря крайкома реготделения КПРФ в Прикамье. Открытое письмо Зюганову размещено на сайте пермских коммунистов.

Письмо подписано членом бюро крайкома КПРФ, председателем кадровой комиссии. Михаилом Анисимовым. Он указывает, что заявление об отставке с поста главы реготделения Корсун написал после визита комисии ЦК и ЦКРК КПРФ в Пермь в начале октября этого года.

Целью комиссии была проверка жалоб, поступавших в ЦК партии на состояние дел в реготделении. Однако «до пермского краевого партийного актива содержание указанных в постановлении секретариата ЦК обращений из Пермского края доведено не было. Члены бюро крайкома с жалобами не ознакомлены», — указано в обращении.

«Закономерен вопрос: «А были ли жалобы, обращения, письма?!», — пишет Анисимов. Также он указал, комиссия не обнародовала выводов о работе реготделения КПРФ в Пермском крае.

«Считаем, единственным итогом работы комиссии явилось принуждение первого секретаря крайкома Корсуна В. К. К написанию заявления о сложении с себя полномочий первого секретаря реготделения», — говорится в обращении.

От Геннадия Зюганова просят внести ясность в ситуацию: изложить суть жалоб, которые поступили в ЦК КПРФ и предоставить официальное заключение комиссии по результатам изучения обстановки в пермском отделении КПРФ.

«Членами бюро крайкома, большинством поддержана следующая позиция: во избежании дестабилизации обстановки в пермском региональном отделении КПРФ вопрос о замене первого секретаря крайкома должна решить предстоящая отчетно-выборная краевая партконференция в 2018 году», — завершает обращение Анисимов.

Напомним, информация о смене власти в пермской ячейке КПРФ появилась еще летом. Ее причиной считают борьбу за власть в местном отделении партии. О том, что главный коммунист Пркиамья подал в отставку стало известно 26 октября.

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