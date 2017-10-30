Рустам Минниханов ушел в краткосрочный отпуск
(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов ушел в краткосрочный отпуск, который продлится с 30 октября по 6 ноября 2017 года, сообщает
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(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов ушел в краткосрочный отпуск, который продлится с 30 октября по 6 ноября 2017 года, сообщает
Согласно ст. 98 Конституции РТ, обязанности Президента республики на период отпуска возлагаются на