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16:12 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов ушел в краткосрочный отпуск

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов ушел в краткосрочный отпуск, который продлится с 30 октября по 6 ноября 2017 года, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Источник: ИА Татар-информ

Согласно ст. 98 Конституции РТ, обязанности Президента республики на период отпуска возлагаются на Премьер-министра РТ Алексея Песошина.

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