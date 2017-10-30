Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Трапезу в одиночестве связали с ожирением
Вылетевший из Москвы самолет экстренно посадили из-за пассажира
В деле полковника Захарченко появился эпизод о взятке «натурой»
МИД РФ внес «жесткое представление» в МИД Болгарии
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
Жена Игоря Николаева заговорила об отношениях с Королевой - СМИ
Жена Джигарханяна подает иск в СК: Устала от грязи
Екатерина Стриженова с дочкой блистали на модном показе (фото)
Татьяна Навка затмила всех на модном показе в Москве
Украинец проанализировал зарплаты в Крыму и Одессе: СМИ о выводах
Мнение о новых пулеметах из РФ: цари полей
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
16:31 (мск), источник: Клопс.ru

Алиханов назначил полномочного представителя в облдуме

Татьяна Шарова сохранила пост полномочного представителя губернатора Калининградской области в областной думе. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в региональном правительстве.

Источник: Клопс.ru

Шарова уже занимала эту должность. Ранее она работала начальником юридического отдела, заместителем председателя Комитета по управлению государственным имуществом Калининградской области и первым заместителем руководителя (директора) Агентства по имуществу Калининградской области.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Родственники погибших в авиакатастрофе над Синаем подали иск на 1,4 млрд евро
Госдума предложила приравнять венчание к официальному браку
Катя Гордон решила баллотироваться в президенты
Путин призвал подвести черту под расколом народа
Авиакомпания «Победа» подала в суд на Росавиацию и Минтранс
Концентрация CO2 в атмосфере выросла до максимума
Экс-главу штаба Трампа Манафорта обвинили в заговоре против США
Капитан подлодки Nautilus сознался в расчленении тела Ким Валль
Назван состав сборной России на матчи с Аргентиной и Испанией
Спорт
Два миллиона за свободу. Что делать Шипачеву О всех возможных вариантах продолжения карьеры российского нападающего
Авто
Японские автомобили: самое-самое из Токио Автосалон в Токио всегда отличался безумием. Сейчас мы расскажем про пять очень странных моделей токийского моторшоу
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков» Полнометражную версию популярного детского мультсериала показали на открытии Большого фестиваля мультфильмов в Москве
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом Бывший муж актрисы показал Марии сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь