Алиханов назначил полномочного представителя в облдуме
Татьяна Шарова сохранила пост полномочного представителя губернатора Калининградской области в областной думе. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в региональном правительстве.
Татьяна Шарова сохранила пост полномочного представителя губернатора Калининградской области в областной думе. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в региональном правительстве.
Шарова уже занимала эту должность. Ранее она работала начальником юридического отдела, заместителем председателя Комитета по управлению государственным имуществом Калининградской области и первым заместителем руководителя (директора) Агентства по имуществу Калининградской области.