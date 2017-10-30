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15:42 (мск), источник: ИА REGNUM

Нижегородская прокуратура настаивает на лишении Бочкарева статуса депутата

Прокуратура Нижегородской области настаивает на лишении главы регионального отделения «Справедливой России» Александра Бочкарева статуса депутата регионального Законодательного собрания.

Источник: ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре, соответствующее представление в Заксобрание внесено и в ведомстве ждут ответа. Добровольное сложение Бочкаревым полномочий депутата, работающего в Заксобрании на постоянной основе, никакого влияния на точку зрения прокуратуры не имеет.

Правонарушение, допущенное Бочкаревым, было совершено до того, как он изменил свой депутатский статус, поэтому его действия по изменению статуса на решение прокуратуры не влияют.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура поставила перед Законодательным собранием Нижегородской области вопрос о лишении Александра Бочкарева депутатских полномочий.

Депутата обвиняют в нарушении антикоррупционного законодательства — в августе 2017 года депутат находился в Севастополе, где участвовал в открытии социального рынка «Народный».

Представившись директором агрохолдинга ООО «Рынок «Народный», Бочкарев на камеру рассказал о том, как он ведет бизнес в Крыму, рекламируя новый рынок.

В это же самое время Бочкарев депутатом нижегородского Заксобрания, исполняющим обязанности на постоянной основе. В соответствии с российским законодательством, ему было запрещено заниматься коммерческой деятельностью.

После обращения прокуратуры в Заксобрание последовали обыски по месту жительства Бочкарева, в его офисах и в региональном отделении «Справедливой России», руководителем которого он является.

Бочкарев в свою очередь поспешил изменить свой депутатский статус и добровольно сложил с себя полномочия депутата, работающего в парламенте на постоянной основе.

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