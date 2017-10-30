В Казахстане выбрали 105 депутатов маслихатов

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Выборы депутатов маслихатов вместо выбывших прошли в 15 регионах Казахстана, в 105 избирательных округах.

Претендентами на депутатские мандаты в ходе выборной кампании стали 370 казахстанцев. После проведения всех необходимых процедур окружными избирательными комиссиями было зарегистрировано 335 кандидатов в депутаты областных, городских, районных маслихатов.

Из зарегистрированных кандидатов в депутаты были сняты с регистрации в связи с недостоверными сведениями в декларациях 14 человек. После процедуры регистрации 23 кандидата в депутаты маслихатов сняли свои кандидатуры по личному заявлению.

29 октября в избирательные бюллетени были включены фамилии 298 кандидатов в депутаты маслихатов. Средняя конкурентность составила 2,84 кандидата на один депутатский мандат.

Голосование проходило на 612 избирательных участках. Согласно предварительным данным территориальных избирательных комиссий в списки избирателей было включено 722709 избирателей. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени, составило 519139 человек. Таким образом, явка на довыборах составила 71,8%.

За ходом голосования осуществляли наблюдение доверенные лица кандидатов, представители политических партий, общественных объединений в количестве 1609 наблюдателей и 133 представителя СМИ.

Всего по республике были избраны 22 депутата областных, 19 депутатов городских и 64 депутата районных маслихатов.

102 избранных депутата маслихатов являются членами партии «Нұр Отан», 1 — членом партии «Ауыл», 1 — членом партии КНПК, 1- беспартийный.

В составе избранных депутатов маслихатов 82 мужчины (78,1%) и 23 (21,9%) — женщин. Наибольшее количество женщин-депутатов было избрано в Костанайской области (6 депутатов). В Акмолинской, Жамбылской областях женщин в депутаты маслихатов не выдвигалось.

Средний возраст избранных депутатов маслихатов составляет 43,9 лет, в том числе: в областных маслихатах — 48 лет; городских маслихатах — 43,2 лет; районных маслихатах — 40,6 лет.

Самому молодому депутату маслихата 24 года. Он был избран депутатом Ескельдинского районного маслихата Алматинской области.

По образованию большинство депутатов являются врачами, инженерами, экономистами, преподавателями, по группе занятий — работниками государственных предприятий, коммерческих структур, политических партий и НПО.