Кампания против памятника Каримову в Москве началась в интернете

Источник: Sputnik

Собянин 27 октября 2017 года подписал распоряжение об установке в Москве монумента Каримову. Согласно документу, памятник должен появиться в районе Якиманка до 31 декабря 2019 года. Содержание монумента должна обеспечить префектура Центрального административного округа Москвы.

Автор петиции Георгий Городецкий — член партии ЛДПР, политик правоцентристского толка, сторонник визового режима со странами Средней Азии. Он обвиняет первого президента Узбекистана в русофобии и узурпации власти.

«Президент Узбекистана Ислам Каримов никогда не был другом ни России, ни российского многоэтнического народа, не имел никаких заслуг ни перед Москвой, ни перед москвичами», — говорится в тексте петиции на имя президента России Владимира Путина.

Городецкий считает инициативы Сергея Собянина по увековечиванию памяти Ислама Каримова — установку памятника за счет бюджета ЦАО Москвы (27 октября 2017 г.), переименование сквера в районе Якиманка (1 ноября 2016 г.) — превышением полномочий и основанием для постановки вопроса об утрате доверия.