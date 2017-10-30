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17:19 (мск), источник: Sputnik

Кампания против памятника Каримову в Москве началась в интернете

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Петиция с выражением «крайнего недовольства» решением мэра Москвы Сергея Собянина установить в Москве памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову появилась на сайте Change.org.

Источник: Sputnik

Собянин 27 октября 2017 года подписал распоряжение об установке в Москве монумента Каримову. Согласно документу, памятник должен появиться в районе Якиманка до 31 декабря 2019 года. Содержание монумента должна обеспечить префектура Центрального административного округа Москвы.

Автор петиции Георгий Городецкий — член партии ЛДПР, политик правоцентристского толка, сторонник визового режима со странами Средней Азии. Он обвиняет первого президента Узбекистана в русофобии и узурпации власти.

«Президент Узбекистана Ислам Каримов никогда не был другом ни России, ни российского многоэтнического народа, не имел никаких заслуг ни перед Москвой, ни перед москвичами», — говорится в тексте петиции на имя президента России Владимира Путина.

Городецкий считает инициативы Сергея Собянина по увековечиванию памяти Ислама Каримова — установку памятника за счет бюджета ЦАО Москвы (27 октября 2017 г.), переименование сквера в районе Якиманка (1 ноября 2016 г.) — превышением полномочий и основанием для постановки вопроса об утрате доверия.

Петицию уже подписали 1500 человек.

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