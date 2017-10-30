Путин призвал в год столетия революции подвести черту под расколом народа

«Рассчитываю, что эта дата будет воспринята нашим обществом как подведение черты под драматическими событиями, которые разделили страну и народ, станет символом преодоления этого раскола, символом взаимного поощрения и принятия отечественной истории такой, какая она есть. С ее великими победами и трагическими страницами», — заявил Путин, выступая на заседании Совета по правам человека (СПЧ).
Глава государства назвал особенно актуальным открытие в год столетия революции мемориала жертвам политических репрессий «Стена Скорби», который должен быть открыт в понедельник, 30 октября на проспекте Сахарова в Москве.
В церемонии открытия монумента, указ о создании которого Путин подписал в 2015 году, примет участие и сам президент.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о том, будет ли Кремль проводить мероприятия, посвященные юбилею революции, заявил, что власти не видят повода для празднования.
Согласно опросу общественного мнения, проведенному ВЦИОМ, только 13% россиян считают, что революционеры в октябре 1917 стремились изменить жизнь страны к лучшему. 42% опрошенных затруднились назвать цели сторонников Октябрьской революции.