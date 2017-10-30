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16:21 (мск), источник: РБК

Путин призвал в год столетия революции подвести черту под расколом народа

Президент России Владимир Путин полагает, что в столетнюю годовщину Октябрьской революции 1917 года необходимо положить конец расколу общества, которое спровоцировала революция.

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«Рассчитываю, что эта дата будет воспринята нашим обществом как подведение черты под драматическими событиями, которые разделили страну и народ, станет символом преодоления этого раскола, символом взаимного поощрения и принятия отечественной истории такой, какая она есть. С ее великими победами и трагическими страницами», — заявил Путин, выступая на заседании Совета по правам человека (СПЧ).

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Глава государства назвал особенно актуальным открытие в год столетия революции мемориала жертвам политических репрессий «Стена Скорби», который должен быть открыт в понедельник, 30 октября на проспекте Сахарова в Москве.

В церемонии открытия монумента, указ о создании которого Путин подписал в 2015 году, примет участие и сам президент.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о том, будет ли Кремль проводить мероприятия, посвященные юбилею революции, заявил, что власти не видят повода для празднования.

Согласно опросу общественного мнения, проведенному ВЦИОМ, только 13% россиян считают, что революционеры в октябре 1917 стремились изменить жизнь страны к лучшему. 42% опрошенных затруднились назвать цели сторонников Октябрьской революции.

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19 сентября© Ньюстюб
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