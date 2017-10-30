Экс-главу штаба Трампа Манафорта обвинили в заговоре против США

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Среди других эпизодов обвинения — отмывание денег, ложные заявления и семь случаев умолчания о счетах в зарубежных банках.

Как сообщает в «Твиттере» корреспондент Би-би-си Энтони Зуркер, обвинения в адрес Манафорта связаны с его теневыми сделками с Украиной и массовыми случаями отмывания денег, но в то же время там ничего не сказано о его работе в штабе Трампа.

В обвинительном заключении отмечается, что Манафорт и его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс действовали в качестве агентов зарубежных представителей в интересах правительства Украины и партии президента Виктора Януковича и при этом не зарегистрировались в офисе генпрокурора США, хотя обязаны были это сделать.

Согласно документу, Манафорт также виновен в отмывании более чем 18 млн долларов, которые он использовал для приобретения недвижимости и другого имущества.

Всего же, по данным обвинения, Гейтс и Манафорт перевели на офшорные счета более 75 млн долларов.

Ранее Си-эн-эн и New York Times сообщали, что Манафорт готов дать показания федеральным властям вместе с Риком Гейтсом по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США.

Как писали очевидцы в «Твиттере», в понедельник утром Манафорт покинул свой дом в Александрии (штат Вирджиния) вместе со своим адвокатом. Затем по телевидению США показали кадры, на которых видно, как он заходит в здание ФБР в Вашингтоне.

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ФБР ведет сразу несколько расследований о возможном вмешательстве России в прошлогодние выборы президента США.

68-летнему Полу Манафорту пришлось покинуть команду Дональда Трампа за несколько месяцев до ноябрьских выборов. Поводом для его ухода из штаба стали сообщения американских СМИ о его связи с пророссийской Партией регионов на Украине.

Спецпрокурор Роберт Мюллер также расследует ряд сделок Манафорта с недвижимостью, возможные случаи отмывания денег и другие финансовые преступления, сообщает Рейтер.

Рик Гейтс долгое время был партнером Манафорта и, предположительно, имеет связи с рядом российских и украинских олигархов.

Сам Дональд Трамп неоднократно отвергал свои связи с Россией и называл расследование против его штаба «охотой на ведьм».

В Кремле также отвергают факт вмешательства в американские выборы.